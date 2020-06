Emma Marrone notizia fantastica arrivata in queste ore, “che colpaccio”

Confermata la presenza di Emma Marrone alla prossima edizione di ‘X-Factor’, la cantante sarà l’unica giudice donna, un colpaccio per l’artista

Sempre attiva e presente sui social, Emma Marrone non perde occasione di informare i suoi fan sulla sua vita quotidiana. La cantante intrattiene i suoi follower con foto, video, concerti fatti fra le mura domestiche e ha tenuto loro compagnia durante il lockdown. Infatti, ha cantato con molti artisti italiani per dare a tutti un messaggio di speranza.

Seguita su Instagram da oltre 4 milioni e mezzo di fan, la Marrone interloquisce anche con alcuni dando vita a sketch bizzarri e divertenti. Emma ha compiuto 36 anni il 25 maggio e ha pubblicato una foto con la quale ringraziava i fan per averla sostenuta in questo difficile anno. Emma si è sottoposta ad un intervento delicato per il tumore, ma adesso si è ripresa.

Emma Marrone circondata dall’affetto dei fan

A causa dell’intervento ha dovuto annullare concerti e presenze, anche perché aveva molta paura. Per fortuna tutto è andato bene e anche grazie all’amore dei fan ha superato alla grande ogni ostacolo. La cantante aveva detto in passato di aver confidato alla madre di avere molta paura.

Però dopo che glielo ha detto si è come liberata di un peso, ma questo le ha fatto capire che deve evitare dei passi falsi. Il che vuol dire che deve tenersi sotto controllo e che non deve strafare nel lavoro, quindi ogni tanto ci sta una pausa. Per fortuna dopo un anno difficile arrivano anche delle notizie fantastiche, come l’ultima riguardante ‘X-Factor’. Da maggio erano circolate voci su una presenza della Marrone al reality, ma era tutto nell’aria.

La cantante giudice a ‘X-Factor’

La conferma della sua presenza alla prossima edizione di ‘X-Factor’ è giunta nelle ultime ore. A dare la notizia in esclusiva è Davide Maggio, che reso ufficiale la presenza della Marrone al talent show che andrà in onda su Sky.

Sul blog di Davide Maggio si legge infatti che ad X Factor 2020 ci sarà una sola donna giudice e si tratta di Emma Marrone. Il giornalista ha dato in anteprima la notizia che è davvero un colpaccio per la cantante salentina. Nata a Firenze 36 anni fa, la Marrone sarà quindi nella rosa dei giudici del famoso talent, antagonista di Amici di Maria De Filippi.