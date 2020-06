“Devi operarti subito!”: Benedetta Parodi mostra le gambe, ma c’è qualcosa che non va, l’allarme dei fan [FOTO]

Benedetta Parodi mostra le sue gambe su Instagram

In queste ultime settimane, visto che era era a casa senza fare nulla, molte donne che fanno parte del mondo dello spettacolo hanno mostrato le loro gambe ai follower di Instagram. La prima ad iniziare è stata Alessia Marcuzzi che recentemente ha smentito una crisi col marito. Poi è stato il turno dell’ex velina di Striscia la Notizia Maddalena Corvaglia, anch’essa in rapporti freddi col nuovo fidanzato.

Mentre nelle ultime ore ha fatto la stessa cosa Benedetta Parodi, la padrona di casa di Bake Off Italy. Quest’ultima, nella sua lunga carriera sul piccolo schermo non ha mai fatto sfoggio del suo fascino concentrandosi fortemente sulla professionalità, intelligenza e raffinatezza. Ma di recente lo scatto che mostra le sue gambe ha attirato l’attenzione del popolo del web e alcuni di loro l’hanno allarmata. Per quale ragione?

Benedetta Parodi e i capillari rotti

Ovviamente il parere dei follower sulle gambe di Benedetta Parodi non ha nulla a che fare con morbosità o malizia. In poche parole, dopo che l’ex giornalista di Studio Aperto ha postato lo scatto su Instagram, a gran parte dei seguaci è caduto l’occhio su un presunto difetto fisico della professionista. Ai più attenti, infatti, non è passato inosservato un dettaglio molto importante. In poche parole la sorella più piccola di Cristina Parodi soffre di capillari rotti.

Nell’immagine in questione, forse non facendogli caso, se ne vedono parecchi. A quel punto i follower si sono precipitati nella casella messaggio per dare alcuni consigli alla padrona di casa di Bake Off Italy su come liberarsi una volta e per tutte di questo problema che è comune nelle donne. Alcuni le hanno proposto di ricorrere alla sclerosanti. Di cosa si tratta? (Continua dopo il post)

Che cos’è a sclerosanti?

Oltre ai capillari rotti, i follower di Benedetta Parodi hanno notato che quest’ultima non ha per niente ritoccato i suoi scatti, e questa è una qualità abbastanza rara nel mondo dello spettacolo. Gran parte dei vip e non solo, infatti, ricorrono al Photoshop per modificare a loro piacimento le foto. Ma tornando alla sclerosanti è una tecnica che viene utilizzata per eliminare il problema dei capillari dilatati.

Viene iniettata una sostanza, il polidocanolo, che danneggia l’endotelio provocando una reazione infiammatoria e una fibrosi della intera parete venosa. Oltre al laser si può ricorrere anche ad una terapia sclerosante farmacologica e quella a base di soluzione salina.