Chiara Ferragni si lancia nel vuoto, Fedez: “Finché morte non ci separi” la pazzia che scatena il web (VIDEO)

Non si può certo dire che Chiara Ferragni e Fedez abbiano trascorso una mattinata tranquilla questo sabato, dato che l’influnecer ha voluto fare una pazzia. La protagonista si è lanciata nel vuoto, legata a delle imbracature ed ha fatto in modo che suo marito riprendesse tutta la scena.

Anche in questa situazione di agitazione, il rapper non è riuscito a trattenere la sua ironia, mentre la Ferragni ha mostrato tutto il suo terrore. Molti utenti del web, però, non hanno molto apprezzato la scelta di compiere questa piccola pazzia.

La pazzia di Chiara e la reazione di Fedez

Chiara Ferragni ha deciso di lanciarsi nel vuoto, mentre Fedez ha ripreso tutto l’avvenimento. La protagonista ha accettato questa piccola sfida ed ha cominciato a farsi legare dal personale addetto. Il rapper, intanto, ha ripreso tutti i preparativi ed ha commentato la scena facendo qualche battuta. Nello specifico, il giovane ha giocato sulla pericolosità del lancio dicendo che avrebbe amato Chiara fino alla morte.

Lei, nell’apprendere tali parole, ha sbottato ed ha accusato suo marito di essere davvero fuori luogo. Poco prima di lasciarsi andare a quest’avventura, poi, la coraggiosa protagonista ha chiesto al suo uomo di pubblicare il tutto solo nel momento in cui sarebbe arrivata a destinazione e avesse messo i piedi per terra. Il cantante ha ascoltato il suo consiglio ed ha immortalato tutto.

Il web contro la Ferragni

Sul profilo di Chiara Ferragni, poi, è stato pubblicato il video integrale del lancio, che Fedez non ha voluto assolutamente fare. La ragazza ha portato con sé la videocamera ed ha ripreso tutto il percorso fatto. Per tutta la durata del filmato, la donna non ha fatto altro che gridare terrorizzata e pronunciare parolacce. Al termine dell’avventura, l’influencer ha pubblicato il video completo di questa follia.

Numerosi utenti, però, non hanno affatto apprezzato non solo l’aver accettato di cimentarsi in una cosa così pericolosa, ma anche il comportamento della protagonista. Secondo il punto di vista di molti, infatti, pubblicare un video contenente all’interno solo delle parolacce e imprecazioni non è affatto una cosa educativa e da signora. Per tale motivo, Chiara è stata definita una vera cafona. Altri, invece, non hanno potuto fare a meno di apprezzare l’ironia di Fedez che ha accompagnato tutto il percorso di sua moglie durante questo avvenimento.