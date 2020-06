La madre di Tomaso Trussardi ruba la scena alla nuora Michelle Hunziker: nemmeno una ruga [FOTO]

Tomaso Trussardi e la popolarità grazie alla moglie

Rispetto la moglie Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi è particolarmente più timido e non è portato per stare sotto i riflettori e condivdere le sue cose personali sui social network. Nonostante il suo cognome è rinomato e appartiene ad una delle maison di moda più prestigiose al mondo, l’uomo ha portato avanti la sua carriera con grande discrezione e col frutto dei suoi sacrifici.

Solo da qualche anno a questa parte lo vediamo spesso sulle riviste di gossip e su Instagram grazie al suo matrimonio con la soubrette svizzera di cui ha avuto due figlie: Sole e Celeste. Ma avete mai visto chi è la madre del noto imprenditore e di conseguenza la suocera della conduttrice di Striscia la Notizia? Si chiama Maria Luisa Gavezzeni ed è una bellissima donna.

Chi è Maria Luisa Gavazzeni?

Per chi non lo sapesse, il marito di Michelle Hunziker, insieme alle sorelle Beatrice e Gaia, si occupa della rinomata e storica maison di moda fondata dal nonno. Questa attività negli anni è diventata una delle più importanti al mondo e ancora oggi continua a dare tante soddisfazioni e successi alla famiglia. Ovviamente di tutto questo ne è orgogliosa la madre Maria Luisa Gavazzeni.

La suocera della conduttrice di Striscia la Notizia e All Together Now è una signora molto distinta ed elegante. Inoltre si divide su due fronti, oltre alla moda è anche un’insegnante presso l’Università La Sapienza della Capitale. La donna ha sempre lavorato al fianco del compianto marito Nicola Trussardi, che è venuto a mancare più di dieci anni fa per colpa di un tragico incidente stradale. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker

La famiglia Trussardi è particolarmente unita, soprattutto quando hanno subito dei lutti. Infatti, oltre alla morte del capostipite Nicola, nel 2003 è venuto a mancare anche il primogenito della Gavazzeni, sempre per colpa di un incidente stradale. Michelle Hunziker e Tomaso si sono uniti in matrimonio nel 2011.

La professionista elvetica in più di un’occasione ha confessato che inizialmente si è sempre sentita un pesce fuor d’acqua all’interno della famiglia. “I Trussardi sono una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire, ma sono anche un po’ truzza, parecchio truzza”, aveva detto la madre di Aurora, Sole e Celeste.