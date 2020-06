Morto prete di 81 anni: aveva fatto coming out per un modello 27enne

È venuto a mancare il prete di 81 anni Philip Clements che qualche anno fa aveva fatto scandalo nella sua diocesi. Nel 2017 aveva fatto coming out perché innamoratosi di un modello si 27 anni, che poi ha sposato. Ora il giovane riceverà l’intera eredità.

Morto prete di 81 anni: aveva lasciato la tonaca per amore

Philip, il prete di 81 anni, che aveva fatto coming out, aveva deciso di abbandonare per sempre la tonaca per amore. Nel 2017 aveva deciso di sposare un modello di cui si era innamorato. Da qualche ora però è trapelata la notizia della sua morte.

L’ex parroco è morto in un ospedale di Bucarest, con al suo capezzale l’aspirante modello rumeno Florin Marin di soli 27 anni. Sebbene avessero una differenza d’età di ben 54 anni i due hanno vissuto insieme questi tre anni. E adesso il giovane sarà l’unico a beneficiare dell’intera eredità del marito. Stante ai media che hanno dato notizie, il patrimonio ammonta a circa 150 mila sterline investiti in un’assicurazione, più una casa del valore di oltre 100 mila sterline. In più avrà la reversibilità di una pensione pari a circa 2 mila euro al mese.

L’ex parroco non è morto di covid

L’ex parroco deceduto aveva insistito di recarsi in ospedale dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Comunque sia il marito fa sapere che il tempo per il coronavirus, è risultato negativo. Una volta entrato al pronto soccorso, la salute di Philip era peggiorata, così i medici l’avevano trasferita in cardiologia, ma poco dopo è entrato in coma.

Il marito ha dichiarato di aver sofferto molto per la sua morte, ma dopo due giorni di dolore ha deciso di darsi una scrollata. In una intervista ha dichiarato che Phillip era un homo col sorriso e non avrebbe mai voluto veder soffrire le persone.

Da quando si era ritirato dalla chiesa, Philip aveva dedicato il suo amore esclusivamente al modello. Quando la sua storia aveva fatto scandalo, descriveva il giovane modello come una persona allegra, che lo aveva fatto innamorare con quel suo modo di divertirsi e di far divertire. Confessava inoltre che era proprio la vitalità di Florin farlo sentire giovane. In un’intervista diceva: “Anche il mio modo di vestire è cambiato da quando c’è lui: ora indosso pantaloni molto più stretti. Non mi è rimasto molto tempo in questo mondo, vorrei passarlo solo con lui”. E in effetti l’ultima perso che ha visto prima di chiudere gli occhi è stato il suo giovanissimo marito.