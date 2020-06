Belen Rodriguez, il nuovo ‘fidanzato’ dopo Stefano De Martino: “È gay”. E il figlio Santiago conferma

Belen Rodriguez in crisi con Stefano: spunta un certo Mattia

Da qualche giorno a questa parte non si parla altro della possibile crisi tra Belen Rodrguez e Stefano De Martino. In tanti ipotizzano che quest’ultimo abbia tradito la moglie ma nelle ultime ore quest’ultima ha rivelato che la ragione della separazione è qualcos’altro. La soubrette argentina ha rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale parlando con ironia cosa c’è realmente tra lei e un certo Mattia Ferrari.

Il ragazzo ultimamente appare spesso al fianco della conduttrice Mediaset e in tanti hanno ipotizzato che potesse essere il suo nuovo fidanzato. Infatti, la presenza assidua dell’esperto di marketing nelle sue Stories su Instagram e non è passata inosservata soprattutto in questo momento dove la modella e il padre di Santiago sono distanti. Ma cosa c’è realmente tra i due?

Santiago conferma che Mattia Ferrari è gay

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha cercato di allontanare ogni chiacchiera su lei e Ferrari, chiarendo una volta e per tutte l’orientamento sessuale del ragazzo. Attraverso il suo profilo Instagram seguito da quasi dieci milioni di follower, la modella ha detto: “C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato, naturalmente, leggermente gay…”. A confermare il tutto ci ha pensato anche il figlio Santiago che, seduto al fianco della madre nel loro appartamento milanese, ha asserito: “Proprio gay!”.

Ma non è finita qui, la presentatrice di Tu si que vales ha continuato così: “Sta truccando la Patty. È venuta proprio carina”. Mentre il ragazzino ha asserito che è brutta. Affermazioni che non sono piaciute a Belen tanto che è scattato il rimprovero: “Non si dice amore”. A quel punto rivolgendosi all’amico spacciato per fidanzato, gli ha detto: “Niente, come make up artist ti hanno bocciato”.

Chi è Mattia Ferrari, amico di Belen?

Per tutti coloro che non conoscono Mattia Ferrari, quest’ultimo è originario di Venezia ed ha 28 anni. Il ragazzo è uno dei personaggi più influenti nel campo della comunicazione e del marketing digitale, in particolare nel campo della moda.

Nonostante la sua giovane età negli ultimi anni ha stretto delle importanti collaborazioni con grandi brand come Versace, Ermanno Scervino, Moschino, Chopard, H&M. Il professionista e Belen Rodriguez si sono conosciuti durante un’esperienza professionale e tra loro sarebbe nata una bellissima amicizia.