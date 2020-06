“Diventerà alta come suo padre”: Carlotta Mantovan mostra Stella, il frutto del suo amore per Fabrizio Frizzi [FOTO]

Carlotta Mantovan e Stella Frizzi al maneggio

Nelle ultime ore Carlotta Mantovan è tornata attiva sul suo profilo Instagram condividendo un tenero scatto che mostra la figlia Stella al fianco di un puledrino. La ragazzina nonostante la mancanza del padre sta crescendo molto bene e sembra che assomigli sempre di più al compianto conduttore Rai morte un paio di anni fa.

La bimba che è venuta al mondo nel 2013 è bella come la madre ed è il frutto dell’amore tra la la professionista veneziana che conduttrice Tutta Salute su Rai Tre e l’indimenticabile padrone di casa del game show L’Eredità.

La vita privata della vedova di Frizzi

Come accennato prima, nella serata di sabato 6 giugno 2020 Carlotta Mantovan ha condiviso una tenera immagine che riguarda la figlia Stella, postando una foto sul suo account personale Instagram. Ovviamente gran parte dei suoi follower hanno sottolineato come la ragazzina che ha già sette anni diventerà alta come suo padre. Della vita privata della conduttrice originaria di Mestre si sa poco e nulla.

Infatti l’ex modella ama mantenere la sua privacy e non si vede mai in giro se non per fare delle commissioni. La donna lo fa sopratutto per preservare soprattutto l’intimità della bimba che due anni fa si è vista strappare la presenza di un padre per colpa di un brutto male. Tuttavia la padrona di casa di Tutta Salute condivide con frequenza degli scatti su IG dove mostra spesso i suoi cavalli, paesaggi e anche il frutto del suo amore per Frizzi.

Stella Frizzi a tu per tu con un puledrino

Dopo un breve periodo di inattività social, nelle ultime ore Carlotta Mantovan è tornata attiva su Instagram pubblicando una foto davvero commovente. Nello specifico si vede la piccola Carlotta di spalle, con i capelli raccolti formando una coda e in tenuta estiva, sintomo che a Roma c’è caldo. Lei e la madre si trovano in maneggio e sono andati a trovare un puledrini che probabilmente è nato da poco.

Nessuna didascalia ma solo una serie di hashtag dove l’ex modella sottolinea l’amore per gli equini ma anche la ‘sua stella’. Il contenuto in questione ha ricevuto un botto di mi piace e tanti complimenti da parte dei seguaci. Alcuni di loro hanno sottolineato che la bambina è molto cresciuta e di sicuro verrà alta come il padre Fabrizio Frizzi. Ecco il post in questione: