Gigi D’Alessio, l’ex moglie Carmela Barbato tuona: “Il successo ci ha rovinato…”

Anna Tatangelo e la separazione da Gigi D’Alessio

Da qualche mese, prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, non si parla altro che della separazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due sono stati insieme per ben 15 anni e dal loro amore è nato il figlio Andrea. Lo scorso febbraio, però, prima che in Italia si chiudesse tutto, i due artisti hanno comunicato la loro rottura attraverso una Storia su Instagram.

Un comunicato in comune dove spiegavano ai follower la loro intenzione si proseguire, ma purtroppo nonostante i vari tentativi non ci sono riusciti. Quindi, per il loro bene e quello del ragazzino hanno deciso di dividere le loro strade.

Carmela Barbato: il suo matrimonio con Gigi è finito per colpa del successo

Per tantissimi anni la bella Anna Tatangelo, ormai ex compagna di Gigi D’Alessio si è portata addosso una scomoda etichetta, ovvero quella di rovina famiglie. In tanti erano certi che la presenza dell’artista frusinate fosse stato il motivo della separazione tra il professionista napoletano e la sua ex moglie Carmela, di cui ha avuto tre figli. A quanto pare, però, come ha più volte detto lo stesso D’Alessio, le cose tra lui e la donna non andavano alla grande già da molto tempo.

Di conseguenza Anna non ha rovinato nulla. Per quale ragione il matrimonio con la Barbato non funzionava più? A svelare la verità ci ha pensato lei stessa in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa. La risposta è giunta direttamente da donna che ritiene che il successo abbia rovinato tutto.

Carmela Barbato e la rivalità con Anna Tatangelo

Nonostante la separazione avvenuto più di 15 anni fa, Carmela Barbato e Gigi D’Alessio sono legati da un vincolo che non si spezzerà mai. I due, infatti, hanno in comune tre figli, di cui il primogenito è anche genitore rendendoli nonni. Inltre, sembra proprio che i rapporti tra i due ex coniugi siano leggermente migliorati, lasciandosi alle spalle il passato fatto di litigi e reciproche accuse.

Mentre, stando ai gossip, tra l’ex del cantautore napoletano e Anna non scorre buon sangue. Entrambe non hanno mai instaurato nessun tipo di rapporto, anzi non si sono mai rivolte la parola. Un po’ di tempo fa l’ex signora D’Alessio avrebbe detto sulla cantante frusinate testuali parole: “Non parlo con chi ha l’età di mio figlio…”, riferendosi a Claudio.