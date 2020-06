Silvia Toffanin assiste ad una dichiarazione d’amore in diretta: il protagonista non è Pier Silvio Belusconi [FOTO]

Reunion di Beautiful a Verissimo

Come ogni sabato pomeriggio, alle 16 su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de le Storie di Verissimo. Le puntate inedite sono state sospese lo scorso mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e da qual momento in poi sono state trasmesse solo delle repliche. A quanto pare l’edizione inedita con Silvia Toffanin la vedremo il prossimo settembre.

Nel frattempo i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno assistito ad una vera e propria dichiarazione d’amore. Il protagonista è stato Ronn Moss (vecchio Ridge) nei confronti dell’ex collega Kelly Lang. Il gesto dell’attrice americana ha spiazzato tutti. Nel salotto di Verrisimo cè stata la tanto attesa reunion, ovviamente in collegamento, dei quattro attori principali di Beautiful, per festeggiare i trent’anni della soap opera nel nostro Paese.

La dichiarazione d’amore di Ronn Moss a Katherine Kelly Lang

Attraverso un collegamento Skype, il pubblico di Verissimo ha visto insieme la defunta Stephanie Forrester, interpretata da Susan Flannery, ma anche Eric Forrester, alias John McCook. Ma anche il vecchio Ridge Forrester (Ronn Moss) e Brooke Logan interpretata da Katherine Kelly Lang. Dopo aver mandato un grosso abbraccio e saluto virtuale ai fan della soap opera, Moss ha lasciato tutti a bocca aperta dedicando delle parole al miele all’ex collega Kelly Lang.

Ricordiamo che i due nella serie americana si sono sposati tantissime volte. “Kelly sei ancora bella come la prima volta che ti ho visto sul set. Era la tua prima scena, io ti ho guardata come se fossi in tv. Ero solo a tre metri di distanza, ma è stato bellissimo”: ha dichiarato l’uomo stupendo sicuramente anche Silvia Toffanin che li guardava da casa. (Continua dopo la foto)

Il video clip degli attori di Beautiful

La bellissima Katherine Kelly Lang ha ringraziato Ronn Moss ricordando la loro prima scena insieme avvenuta oltre 30 anni fa. Nel video clip inviato a Verissimo, l’attrice americana ha detto: “Era una festa a casa Forrester, io ero nel catering e ci fu un colpo di fulmine tra di noi”.

Poi rivolgendosi all’ex collega Susan Flannery che per anni ha interpretato la nemica Stephanie, ha fatto un gesto inatteso: “Guarda la maglietta che indosso. C’è scritto ‘Sgualdrina della valle’, come mi chiamavi tu nella soap”. Alla fine tutti i quattro attori si sino lasciati andare ad una sana risata.