Kurt Thomas, muore un mito dell’atletica aveva 64 anni

E’ morto a 64 anni Kurt Thomas, l’ex atleta statunitense è stato una leggenda nel mondo dello sport ed era molto amato

E’ scomparso all’età di 64 anni Kurt Thomas, protagonista nel mondo della ginnastica mondiale. L’ex atleta statunitense è stato infatti una leggenda nel mondo dello sport ed era molto amato da tutti. Thomas è stato il primo ginnasta del suo Paese ad avere vinto una medaglia d’oro ai Campionati del mondo.

Specializzato in varie discipline tra cui anche alle parallele, Kurt era famoso in passato. Thomas ha esordito anche nel cinema con il film Gymkata che però non ebbe successo. A ricordarlo è stata la rumena Nadia Comaneci, anche una leggenda nella ginnastica mondiale. Thomas è morto a causa di un ictus a cavallo del weekend scorso, lasciando sbalorditi e distrutti parenti e amici. A dare la notizia ufficiale della sua morte è stata la sua famiglia.

Kurt Thomas morto per un ictus

Il ginnasta si era sentito male nella giornata del 24 maggio, ma l’ictus è stato fatale e non è stato possibile salvarlo. Il mondo dello sport è in lutto per la sua scomparsa e piange un personaggio che è stato un vero e proprio mito alla fine degli anni ’70. Thomas è diventato famoso in quel periodo ed era un’icona nel mondo della ginnastica.

Forte, dotato di grande elasticità, Thomas rendeva i suoi movimenti armoniosi. L’atleta è stato il primo americano a vincere una medaglia d’Oro per il suo Paese ai Mondiali di ginnastica nel 1978. La vittoria l’ha ottenuta nella specialità delle parallele e all-around. L’atleta ha vinto ancora una volta nel 1979, stavolta gareggiando nel proprio paese.

Thomas si era ritirato da diverso tempo

Dopo aver raggiunto diversi successi e aver presto parte anche alle Olimpiadi Kurt Thomas nel 1980 decise di ritirarsi dal mondo dello sport. Nel 1985 prese parte al film di arti marziali dal titolo Gymkata, in cui era protagonista, ma fu un vero flop. L’insuccesso fu tale che venne candidato ai Razzie Awards, che assegna i premi ai film molto scarsi.

Per molto tempo Kurt Thomas è stato allenatore, ma poi era anche diventato opinionista e commentatore televisivo. Anche se non era più protagonista nello sport era comunque amato e apprezzato da tutti. In occasione della sua scomparsa sono stati tantissimi i messaggi giunti sui social. La stessa Nadia Comaneci ha detto di essere rimasta scioccata dalla sua morte.