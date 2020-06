Nek, il cantante stravolge il suo look mai visto così prima d’ora

Si rinnova il look Nek, il cantante appare completamente diverso, ma anche così piace tantissimo ai fan

E’ fase di cambiamenti il cantante Nek e lo si vede dalle ultime foto postate sui social. Il cantante appare infatti totalmente diverso, con un nuovo look, addirittura rivoluzionario. Ma come sempre piace molti ai fan che lo hanno tempestato di commenti positivi. Dapprima sono rimasti stupiti perché non lo avevano mai visto così, ma è sempre affascinante e piace da morire.

Non solo bello, Nek è anche un cantante bravissimo e molto apprezzato. Le sue canzoni hanno sempre tanto successo e arrivano dritto al cuore del pubblico. Considerato uno degli artisti più bravi del panorama musicale italiano, il suo vero nome è Filippo Neviani, in arte Nek. Il suo fascino ha presa però sulle donne che lo considerano uno dei personaggi più sexy del mondo della musica.

Nek con un look nuovo piace tanto ai fan

La sua barba sempre curata e i capelli sempre impeccabili sono stati dei tratti distintivi del cantante. Stavolta però ha deciso di cambiare e di dare una svolta al suo look. Nessuno si aspettava un cambiamento così rapido e i fan sono rimasti sbalorditi quando hanno visto le foto sui social. Ma anche con il nuovo look Nek ha stregato e conquistato tutti e la sua bellezza è sempre in risalto.

Ma cosa ha fatto Nek? Quali cambiamenti ha apportato al suo look? Il cantante ha tolto la barba e ha tenuto solo un minimo di pizzetto. I capelli li ha resi un po’ più ribelli e l’effetto è stato quello di farlo apparire più giovane. I fan lo hanno notato subito e glielo hanno detto. I commenti sul nuovo look di Nek sono stati positivi, e tutti hanno apprezzato questo cambiamento.

Nek ha pubblicato il suo secondo album

Il cantante ha anche detto che il 29 maggio è uscito il suo nuovo album dal titolo ‘Il mio gioco preferito – Parte Seconda’. Nek ha detto di essere dispiaciuto di non poter abbracciare i fan visto la situazione di emergenza. Infatti, se era come prima avrebbe accolto i suoi fan di persona per pubblicizzare l’evento.

Per incontrare i fan però ha detto che farà con loro delle videochiamate per stare insieme. Il cantante suonerà e risponderà alle loro domande, in attesa che la situazione si normalizzi e possa incontrarli e rivederli di persona.