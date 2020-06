Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dormono in letti separati: il motivo

La storia d’amore di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

La relazione sentimentale tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede senza intoppi. Ad un anno esatto dalla scelta a Uomini e Donne i due ragazzi sembrano essere inseparabili. Un sentimento talmente puro che l’ex tronista ha deciso di lasciare la sua Milano e trasferirsi a Latina, città dove la ragazza è nata e cresciuta.

I due hanno condiviso anche la quarantena che per molte coppie è stata fatale, mentre loro ne sono usciti più forti di prima. Ma in una recentissima intervista al magazine Mio, l’opinionista di U&D ha confessato che da tempo non dorme più insieme alla sua dolce metà. Per quale ragione? Una scelta che tempo fa hanno fatto anche dei big della televisione italiana come Maria De Filippi e Mara Venier con i rispettivi mariti.

La coppia dorme in letti separati

Intervistata dal periodico di gossip Mio, Lorenzo Riccardi ha confessato che lui e Claudia Dionisio vanno molto d’accordo, ribadendo che la fidanzata non è una che rompe le scatole. Tuttavia di tanto in tanto l’ex corteggiatrice si tanto si impunta su delle stupidate. Lei gli dice di essere abbastanza disordinato ma il diretto interessato ha ammesso che non è vero “La vera disordinata è lei. Io pulisco, per esempio. Però lo faccio solo in sala: praticamente vivo lì”, ha confessato il 28enne milanese.

Quest’ultimo, inoltre, ha detto che con la ragazza dorme pochissime volte perché lui tiene la tv accesa quasi tutta la notte e non riesce con il buio pesto. “Quando entro in camera da letto è tutto sigillato e non trovo neanche il letto. Quindi spesso ripiego sul divano”, ha asserito l’ex tronista di U&D. E’ normale che una coppia possa avere delle abitudini differenti ma questo non implica sul loro sentimento. Setsso vizio ce l’ha Maurizio Costanzo, per tale ragione Maria De Filippi ha una camera differente.

Il futuro di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

A quanto pare Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno intenzione di convolare a nozze. Tuttavia, almeno per il momento, i due ex protagonisti di Uomini e Donne preferiscono convivere ma di certo in un prossimo futuro si sposeranno e allargheranno la famiglia mettendo al mondo dei figli.

L’ex tronista vorrebbe un maschietto con il quale vorrebbe condividere la passione sfegatata per l’Inter. Nel frattempo la coppia lascerà Latina in autunno per trasferirsi definitivamente nel capoluogo lombardo, dove entrambi possono avere delle opportunità professionali.