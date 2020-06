The Witcher 2: la ripartenza delle riprese è prevista per agosto

Buone notizie per la serie fantasy con protagonista Henry Cavill. La ripartenza delle riprese di The Witcher 2 è prevista molto presto. Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione, a febbraio, in Europa erano iniziate le riprese della season 2. Tuttavia, l’emergenza coronavirus ha fermato tutto e in questi mesi il cast e gli altri addetti ai lavori sono rimasti a casa, in attesa che la situazione cambiasse.

Alla fine, il segnale è arrivato. Diversi magazine britannici e americani hanno dichiarato che le riprese dovrebbero proseguire a partire dal mese di agosto. Il cast sarà impegnato nei lavoro in un arco di tempo di circa quattro mesi. È facilmente intuibile che ci saranno forti ritardi sulla tabella di marcia e sulla messa in onda, inizialmente prevista tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

The Witcher 2: il ritorno di Geralt

Se, effettivamente, la riprese di The Witcher 2 ripartiranno tra un paio di mesi, Gossip e TV informa che Henry Cavill (già visto in azione come Superman ne L’uomo d’acciao, Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League), Freya Allan, Anya Chalotra e il resto del cast sono stati impegnati sul set per tutta la stagione autunnale. Considerati i tempi lunghi per la post-produzione, è pacifico considerare che la nuova stagione di The Witcher sarà disponibile su Netflix intorno all’estate del 2021.

Toccherà attendere un altro anno tondo tondo, prima di assistere alle nuove avventure di Geralt di Rivia, la sua amata Yennefer e la giovane Ciri, che ci hanno lasciato al termine della prima stagione con un finale aperto, che ha fatto tenere sulle spine i telespettatori. Ci teniamo a precisare come stiamo parlando solo di supposizioni che devono ancora trovare opportune conferme. Intanto, arriva una buona notizia: una delle new entry del cast, l’attore Kristopher Hivju, è guarito dal coronavirus. L’attore norvegese, già visto ne Il trono di spade nei panni del rude Tormund, interpreterà il personaggio di Nivelle, un uomo bestia.

Cosa vedremo nella seconda stagione?

Nella seconda stagione di The Witcher, vedremo la storia riprendere da dove si era interrotta alla fine della season 1, con Geralt e Ciri che si sono ricongiunti. Nella nuova storyline conosceremo il destino della strega Yennefer e le conseguenze che la guerra di Nilfgaard apporterà.

Come leggiamo da Movie Player è Platige Image a lavorare sugli effetti speciali di The Witcher 2. Nel cast sono annoverati anche Jodhi May (la Regina Calanthe), Adam Levy (Saccoditopo), Mimi Ndiweni (Fringilla), MyAnna Buring (Tissaia), Millie Brady (Renfri), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Björn Hlynur Haraldsson (Eist).