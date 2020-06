Diletta Leotta, ladri in casa, rubati gioielli e orologi molto costosi: ecco il valore del bottino

Furto nell’appartamento milanese di Diletta Leotta

Brutta disavventura per Diletta Leotta. Nella notte di sabato 6 giugno 2020 dei ladri sono entrati indisturbati nell’appartamento della conduttrice siciliana portandosi via una cassaforte piena di oggetti preziosi. L’intera dinamica del furto è stato filmato dalle videocamere di sorveglianza posizionati nella casa, per tale ragione i nastri ora sono nelle mani delle forze dell’ordine.

Ovviamente i malviventi sono entrati col volto coperto quindi sarà difficile individuarli. In pratica quest’ultimi avrebbero studiato le abitudini del volto di DAZN in modo di sottrarle dei gioielli di grande valore. Al momento la diretta interessata non ha voluto commentare la vicenda, accaduta quando la soubrette sicula non si trovava a casa. I ladri hanno avuto tutto il tempo per portare la cassaforte e scenderla dal nono piano. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Bottino sostanzioso: i ladri hanno portato via ben150 mila euro

Ma cosa hanno portato via a Diletta Leotta? Stando a quello che hanno riportato alcune testate giornalistiche di rilievo, i ladri hanno rubato un bottino sostanzioso di un valore pari a 150 mila euro. In pratica all’interno della cassaforte c’erano otto orologi molto costosi, di cui gran parte di essi sono Rolex, ma anche gioielli preziosi e denaro in contante.

I malviventi non hanno aperto il fortino all’interno dell’appartamento della siciliana, bensì in un altro posto. Ora sarà compito delle forze dell’ordine indagare e riuscire a rintracciare coloro che hanno messo in ginocchi la professionista di DAZN. Quest’ultima era fuori casa, quindi hanno approfittato di tale assenza per intrufolarsi da una finestra nonostante si trovasse al nono piano.

La felicità di Diletta Leotta per il suo ritorno sulla piattaforma DAZN

E pensare che venerdì 5 giugno 20202 la bella Diletta Leotta è apparsa sorridente e felice per il suo ritorno su DAZN. Ricordiamo, infatti, che per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tutto lo sport, in particolare il calcio è rimasto fermo e la serie A ripartirà a fine mese.

Prima del fattaccio la ragazza aveva postato delle Stories su Instagram, mentre il furto è avvenuto in tarda notte. Al momento la diretta interessata non ha proferito parola, quindi nelle prossime ore potrebbe arrivare una sua dichiarazione, magari insieme al suo compagno di vita con cui convive.