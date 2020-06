Raffaella Mennoia con l’holter, la caporedattrice di Uomini e Donne fa preoccupare i fan (FOTO)

Poche ore fa, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato una Instagram Stories nella quale si è mostrata mentre faceva un holter. I fan della protagonista, ovviamente, si sono subito preoccupati ed hanno cominciato a fare delle domande.

In questi giorni la dama è stata un po’ assente dai social e questo sta contribuendo a fomentare ulteriormente le paure e i dubbi dei follower. Ad ogni modo, proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda.

La foto con l’holter di Raffaella Mennoia

Oggi, domenica 7 giugno, Raffaella Mennoia ha mostrato uno stano aggeggio presente sul suo braccio, ovvero un holter. La protagonista si è semplicemente limitata a pubblicare questo scatto, effettuato mentre era in macchina. Ad accompagnare questo contenuto, poi, c’era in sottofondo la canzone di Ultimo intitolata Piccola Stella. La Mennoia ha deciso di soffermarsi soprattutto sul pezzo in cui il cantante allude al fatto che la cosa più bella che indossa sia la sua amata. Ella sarebbe fonte di vita e sprono per poter superare ogni sfida.

Volendo analizzare con maggiore minuzia queste frasi, pare proprio che la dama si stia trovando ad affrontare un’altra sfida. I fan, inoltre, si sono resi conto del fatto che Raffaella è stata poco presente sul suo profilo Instagram in questi giorni, cosa che potrebbe essere dovuta ad alcuni accertamenti fatti. Per il momento, però, non sono emersi ulteriori chiarimenti in merito. (Continua dopo la foto)

I pregressi problemi della caporedattrice

Ad ogni modo, tutti i sostenitori ricorderanno che la caporedattrice di Uomini e Donne, un paio di anni fa si dovette sottoporre ad un intervento molto delicato legato ai problemi di tiroide. Proprio di recente la protagonista ha ricordato quel momento con un po’ di malinconia e preoccupazione. Per ora, però, non è chiaro se l’holter al braccio di Raffaella Mennoia sia in qualche modo legato con questo tipo di problema oppure no.

Raffaella, infatti, quando si tratta della sua vita privata è sempre alquanto reticente sui social. Di recente, però, ha cominciato ad aprirsi maggiormente con i fan mostrando anche una buona parte della sua vita privata. Un po’ di mesi, fa, infatti, la donna si è trovata ad affrontare un grave lutto a causa della perdita di suo padre. Pertanto, ci son buone speranze che, anche in questo caso, decida di fare qualche ulteriore delucidazione.