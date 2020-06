“Finalmente insieme…”: Alberto Matano e Roberta Morise escono allo scoperto [FOTO]

Alberto Matano in dolce compagnia: la foto con Roberta Morise

Mancano ancora un paio di settimane alla conclusione della stagione 2019/2020 de La vita in diretta. In attesa delle vacanze, nel fine settimana prima di raggiungere gli studio ex Dear per farsi intervistare da Mara Venier a Domenica In, Alberto Matano si è concesso una passeggiata al centro storico di Roma.

Nel tardo pomeriggio di sabato 6 giugno, come testimonia una foto condivisa sul suo profilo Instagram, il collega di Lorella Cuccarini si è mostrato insieme ad un volto noto di Rai Due. Stiamo parlando di Roberta Morise, co-conduttrice de I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli. I due sono entrambi calabresi e sono anche vicini di studio televisivo.

I due professionisti calabresi in giro per la Capitale

Nello scatto in questione, postato sull’account Instagram di Alberto Matano, si vede quest’ultimo con l’amica e collega Roberta Morise. Ovviamente i due professionisti Rai erano a debita distanza come prevedono le regole comportamentale per combattere il Coronavirus. Alla foto il padrone di casa de La vita in diretta, che chiuderà il prossimo 26 giugno, ha scritto una breve e simpatica didascalia: “Olè”. Inoltre l’ex mezzo busto del Tg1 ha anche aggiunto i seguenti hashtag: ‘#eccoci #night #Roma #finalmente’, naturalmente ha pure taggato l’ex fidanzata di Carlo Conti.

In pochissimo tempo sono arrivati centinaia di commenti e di likes all’immagine che ritrae i due professionisti calabresi. Addirittura è giunto un mi piace anche da parte di un volto di Rai Uno, ovvero la conduttrice di A Sua Immagine, Lorena Bianchetti. (Continua dopo il post)

Alberto Marano e Roberta Morise sono vicini di studio

Come accennato prima, oltre ad essere ottimi amici e colleghi, Alberto Matano e Roberta Morise condividono la stessa sede Rai, infatti sono vicini di studio. Per l’esattezza I Fatti Vostri viene trasmesso live dallo studio 1 della sede Rai di via Teulada nella Capitale, mentre La vita in diretta va in onda da quello 3, ubicato al piano superiore.

L’ex compagna di Carlo Conti, che settimane fa è finito al centro della cronaca rosa insieme ad Eros Ramazzotti, concluderà il programma mattutino di Rai Due venerdì prossimo. Al momento non sappiamo se il format verrà riconfermato in autunno e se al timone ci sarà la calabrese e Giancarlo Magalli.