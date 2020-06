Alberto Matano in lacrime da Mara Venier, gli mancano i genitori

Alberto Matano in lacrime

Alberto Matano in lacrime a Domenica in. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta è stato, poche ore fa, ospite nel programma pomeridiano del dì di festa presentato da Mara Venier. La conduttrice veneta ha ancora il piede fratturato, ma ciò non le ha evitato di essere presente in studio per tenere in compagnia il pubblico da casa che, altrimenti, non saprebbe cosa guardare la domenica pomeriggio.

Sono ormai passati sette giorni esatti dall’incidente che ha causato la rottura del piede sinistro a Mara Venier. Nella puntata di Domenica in del 7 giugno, tanti grandi ospiti tra cui Luciana Littizzetto, Alberto Matano e Renzo Arbore.

Il futuro professionale di Matano. Sarà senza la Cuccarini?

In questa stagione abbiamo visto Alberto Matano lasciare il TG1 per dedicarsi a La Vita in Diretta condotta in coppia con Lorella Cuccarini. Secondo le voci che circolano, anche l’anno prossimo il giornalista dovrebbe essere alla guida del programma pomeridiano di Rai 1. Pertanto, potrebbe condurre in solitaria senza la presenza della Cuccarini, che si ritroverebbe a lasciare la trasmissione dopo solo un anno, nonostante i buonissimi ascolti.

Infatti, la trasmissione è cresciuta molto in ascolti rispetto agli anni precedenti e, molte volte, è riuscita a battere il competitor di Canale 5 Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso. Il motivo sulla rimozione della Cuccarini, che deve ancora venire confermata dai vertici Rai, sarebbe dovuta per questioni di ideologie politiche. Un anno fa, infatti, Lorella Cuccarini è finita nell’occhio del ciclone per le parole a sostegno di Matteo Salvini, leader della Lega e dunque in contrasto con l’attuale maggioranza formata da M5S e PD. Alberto Matano è stato ospite a Domenica in da Mara Venier, dove si è sciolto in lacrime

Le lacrime per i genitori ed i nipoti

Durante l’intervista da Mara Venier, il conduttore de La Vita in Diretta ha parlato della sua carriera professionale e della sua vita privata. Ad un certo punto, la trasmissione a sorpresa si è collegata con i genitori di Alberto Matano, che in lacrime, ha detto che non li vede da prima del lockdown dell’8 marzo dovuto al Coronavirus e gli mancano tantissimo. Emozionante anche la sorpresa fatta dai suoi nipotini.

Poi, è stato fatto vedere un video riguardante sua nonna, che aveva più di 100 anni. “È morta a causa di una caduta, altrimenti sarebbe ancora qui perchè aveva tanta voglia di vivere” ha affermato il giornalista calabrese.