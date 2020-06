Giulia De Lellis, dei paparazzi invadono la proprietà privata per fare foto, lei diventa una furia (FOTO)

L’influencer Giulia De Lellis si è trovata a fare i conti con una situazione molto incresciosa a causa di alcuni paparazzi. Questi ultimi pare siano entrati all’interno di una proprietà privata pur di scattare delle foto esclusive alla ragazza e al suo compagno Andrea.

Dato che non è la prima volta che si verifica un fatto simile, la fanciulla ha deciso di reagire dando luogo ad una polemica sul suo profilo Instagram. In passato si è trovata anche a sporgere denuncia per questa storia e non è escluso che possa fare la stessa cosa anche adesso.

I paparazzi e le foto alla De Lellis

Giulia De Lellis ha sbottato sui social condividendo con i fan un brutto avvenimento causato da alcuni paparazzi. Degli individui si sarebbero introdotti all’interno della proprietà di un vicino per poter fare degli scatti a Giulia e Andrea. La ragazza, però, si è resa conto della situazione ed ha subito provveduto ad immortalare il momento condividendo il tutto sul suo profilo. A corredo dell’immagine, poi, la protagonista ha aggiunto anche una lunga didascalia alquanto perentoria.

La ragazza ha esordito dicendo di rispettare moltissimo il lavoro dei fotografi, tuttavia, quando si vanno a compiere delle infrazioni non può certamente rimanere in silenzio. Tempo fa accadde una cosa simile, per la quale fu svolta anche una causa. Come se non bastasse, però, la cosa si è ripetuta divenendo, ormai, troppo fastidiosa e insopportabile. Ciò su cui si è appigliata maggiormente la fanciulla è il concetto di privacy. (Continua dopo la foto)

Giulia vive in uno stato di paura

Nello specifico, Giulia De Lellis ha accusato i paparazzi in questione di rendergli la vita un inferno. Lei, purtroppo, si sente impossibilitata a muoversi liberamente a casa sua. Questa, naturalmente, è una limitazione che non è affatto disposta a tollerare più. Il fatto che non possa girare senza abiti in casa sua, perché c’è il rischio che qualche fotografo possa introdursi nell’abitazione e riprenderla in momenti intimi, è una cosa che le sta causando molta ansia.

Lei stessa, infatti, ci ha tenuto a ribadire di vivere in uno stato di paura perenne e non si sente libera neppure all’interno delle sue quattro mura. Per adesso non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito. Per tale ragione, non sappiano se la ragazza abbia già provveduto a sporgere denuncia o si sia solo limitata a minacciare di farlo.