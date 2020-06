Alessandra Celentano, l’ultima foto social fa impazzire i fans (Foto)

Chi segue Amici di Maria De Filippi non può non conoscere lei, l’insegnante della scuola più temuta in assoluto dai ballerini. Alessandra Celentano, la nipote di Adriano Celentano, terrorizza letteralmente molti allievi da diversi anni all’interno del talent. Il suo modo di fare, il suo essere spesso troppo schietta l’ha portata, tra l’altro, a non pochi scontri all’interno del programma.

Durante il serale di Amici 2020, ad esempio, rimarranno nella storia le quasi liti con la presentatrice. Alessandra Celentano, però, sa anche divertire il pubblico. Come? Diverse volte la prof si è prestata a diverse scene davvero da morire dal ridere. Una delle ultime è andata in onda poco prima della finale di Amici Speciali, vinta da Irama. La Celentano, infatti, si è mostrata su Instagram con una foto particolare. Di cosa si tratta? Vediamolo.

La foto di Alessandra Celentano

La foto che Alessandra Celentano ha deciso di postare su Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta. Per comprendere il motivo basta guardare l’immagine in questione. La prof, infatti, si mostra in una delle fasi della preparazione proprio alla finale di venerdì scorso. La si vede in un divertente primo piano con il viso completamente coperto da una maschera di bellezza color giallo paglierino.

Alessandra Celentano, poi, indossa gli occhiali da vista con vistosa montatura turchese e porta i capelli legati in una coda di cavallo. Un’immagine suggestiva, non vi è dubbio, alla quale la Celentano ha deciso di abbinare una didascalia molto chiara. “Preparativi” scrive, aggiungendo “Si fa quel che si può“. Insomma, un modo per dire che ognuno di noi cerca di migliorarsi come meglio riesce? Che una maschera per il viso possa fare il “miracolo”? Non è chiaro cosa intendesse la Celentano ma l’intento è certamente quello di divertire i fans che la seguono.

I commenti

Come è ovvio che sia, i commenti alla fotografia postata da Alessandra Celentano su Instagram non hanno tardato ad arrivare. La prof, infatti, ha ricevuto moltissimi like e tanti commenti. Tra tutti, ad esempio, citiamo per primo quello di una collega della donna, Anna Pettinelli.

La prof di Amici si è limitata a commentare con un “Sei pazza, totalmente pazza“. Lei, evidentemente, non avrebbe mai postato una foto in queste condizioni? Alessandra Celentano l’ha fatto. I fans hanno, in generale, apprezzato soprattutto il coraggio e l’ironia della donna. “Sei un mito” o “fantastica” sono i toni degli altri commenti. Insomma, un successone!