Clizia Incorvaia sui social, “Ha tentato di farmi fuori..” (Foto)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo un lungo periodo di separazione dovuto alle restrizioni da Coronavirus, si sono finalmente riuniti. Il bel Paolo, infatti, ha raggiunto la Sicilia prima del termine del lockdown ed è riuscito ad abbracciare la sua Clizia dopo i canonici 14 giorni di quarantena. Da quel giorno i due ragazzi sono praticamente inseparabili.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno passando delle splendide giornate in giro per la Sicilia. A testimoniarlo ci sono le numerose fotografie che entrambi postano sui social. Una delle ultime città in cui hanno fatto tappa è stata Agrigento. Proprio alla famose Valle dei Templi, però, Clizia è rimasta vittima di un incidente che le ha causato qualche escoriazione. Com’è andata? Vediamolo.

Clizia Incorvaia, il piccolo incidente

Clizia Incorvaia sta vivendo il suo grande amore con Paolo Ciavarro, nato nella casa del Grande Fratello VIP, a pieno regime. I due si stanno divertendo molto in giro per la Sicilia e stanno approfittando del tanto tempo passato insieme per approfondire sempre più la loro conoscenza. Durante la tappa ad Agrigento, dove i “fidanzati” sono stati a visitare la nota Valle dei Templi, la Incorvaia è stata vittima di un piccolo incidente.

Una foto li ritrae felici con Paolo Ciavarro che tiene sulle spalle una raggiante Clizia Incorvaia. Una delle didascalie alle foto postate su Instagram, però, porta con sé una didascalia che ha suscitato la curiosità dei fans che li seguono numerosi. “Prima che Paolo Ciavarro provasse a farmi fuori” scrive la bella influencer siciliana. Ma cos’è successo? Ciavarro ha forse “attentato” all’incolumità della sua bella.

Cadere per una foto

A svelare il mistero su quanto accaduto e sul significato della suddetta didascalia è stata la stessa Clizia Incorvaia. La ragazza ha spiegato come ha avuto un piccolo incidente di percorso cercando di fare una super foto alla Valle dei Templi. Una posa particolare, a quanto pare che, non solo non è riuscita ma ha causato la caduta della ragazza. Il risultato? Delle belle escoriazioni sul braccio ed alcune sulla gamba.

“Per fare il figo e per fare la foto artistica proposta da Ciavarro” scrive Clizia Incorvaia in una delle sue Storie su Instagram. In un video sui social, Clizia mostra i risultati della caduta e, in sottofondo, si sente Paolo Ciavarro accusarla di non sapersi nemmeno mettere in posa. Può mai passarla liscia dopo un’affermazione del genere? Molto probabilmente avrà qualcosa da farsi perdonare.