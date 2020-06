Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 8 giugno 2020: la scelta di Giovanna

Penultimo appuntamento stagionale di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda venerdì scorso, durante il confronto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli il pubblico di Canale 5 hanno notato un dettaglio molto importante. In sovrimpressione è andata in onda la scritta in cui è stato annunciato quando verrà trasmessa la tanta attesa scelta di Giovanna Abate. “Lunedì non perdetevi la scelta di Giovanna…”, è questa la dicitura in questione.

Naturalmente i telespettatori da casa, precipitando sui vari social network, hanno manifestato la loro felicità scrivendo che non vedono l’ora che i famosi petali rossi scendano sulla nuova coppia. In poche parole la scelta della tronista romana la vedremo oggi pomeriggio, lunedì 8 Giugno 2020 e non il martedì, come inizialmente avevano riportato alcuni siti e blog che si occupano del dating show di Maria De Filippi.

Al cuore non si comanda

Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento stagionale di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Witty Tv e dai social network del dating show di Maria De Filippi, più tardi i telespettatori assisteranno alla scelta di Giovanna Abate.

Secondo quanto riportato blog Il Vicolo delle News, quest’ultima avrebbe scelto Sammy Hassan. Ovviamente scriviamo al condizionale perché la certezza l’avremo solo vedendola in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma cosa è accaduto all’interno dello studio 6 del centro Elios di Roma? Nel prosieguo dell’articolo troverete alcuni spoiler. (Continua dopo il post)

La scelta di Giovanna e la risposta di Sammy

Era quasi scontato che Giovanna Abate scegliesse Sammy Hassan. C’è da dire, però, che gli ultimi avvenimenti e mormorii intorno al corteggiatore e la sua ex fidanzata, avevano fatto pensare che la tronista romana potesse cambiare idea. Ma come dice un vecchio detto: “Al cuore non si comanda”. Di conseguenza la ragazza non si è sentita di andare contro il suo cuore, quindi alla fine ha scelto colui che ave adocchiato sin dall’inizio.

Ma in tutto questo come risponderà Sammy? Contro ogni pronostico il capitolino ha detto: “Sì proviamo!”. Resisterà no una volta saranno fuori dal contesto televisivo? Chi vivrà vedrà. Ricordiamo, infine, che domani pomeriggio andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale del dating show di Maria De Filippi. Quest’ultimo tornerà regolarmente il prossimo settembre.