Federica Sciarelli abbandona Chi l’ha visto? Le possibili sostitute

Federica Sciarelli è conosciuta in tutta italia come la conduttrice del programma di Rai 3, Chi l’ha visto?. La giornalista, infatti, ha preso le redini del programma dedicato alle scomparse in Italia da più di 15 anni. Da oltre 10, inoltre, fa anche parte degli autori dello stesso. Nelle ultime ore, però, si fanno sempre più insistenti alcune voci che vorrebbero la giornalista alle prese con un altro programma televisivo.

Federica Sciarelli lascerà, a quanto pare, Chi l’ha visto? per dedicarsi alla conduzione di un programma politico, sempre su Rai 3, il venerdì sera. Nonostante la stagione attuale debba ancora concludersi, poi, girano anche i nomi di coloro che potrebbero sostituire la Sciarelli. Due, in particolare, appaiono più accreditate. Vediamo gli ultimi dettagli.

Federica Sciarelli, l’addio a Chi l’ha visto?

Ormai è quasi certo: Federica Sciarelli lascerà il timone di Chi l’ha visto? al termine della stagione in corso. Dopo ben 16 anni trascorsi alla conduzione di quello che è uno dei programmi più longevi di Rai 3, la giornalista si starebbe preparando ad una nuova avventura. Per lei, infatti, i vertici dell’emittente avrebbero già pensato un nuovo programma, di carattere prettamente politico, che dovrebbe andare in onda il venerdì sera (sempre in prima serata).

Non è ancora chiaro il titolo del programma in questione, né sappiamo molto di più sullo stesso. Dal 2004, Federica Sciarelli conduce con successo Chi l’ha visto? al quale è stata anche in grado di dare un volto nuovo. Il programma, infatti, si occupa sì delle scomparse in Italia ma ha posto sempre di più l’accento anche sui casi di cronaca irrisolti o, comunque, più eclatanti. Per i telespettatori di Rai 3 sarà indubbiamente un cambio drastico a cui doversi abituare per la prossima stagione televisiva.

Chi prenderà le redini di Chi l’ha visto?

Dato, praticamente, per certo l’abbandono di Federica Sciarelli di Chi l’ha visto? sono in molti a domandarsi chi prenderà effettivamente il suo posto. Dopo le polemiche su alcune scelte del passato, questa verterà, sicuramente, su una giornalista.

Sono due i nomi che circolano al momento. Il primo è quello di Lidia Galeazzo, la giornalista del TG2 già molto vicina, lavorativamente parlando, a Federica Sciarelli. Il secondo, invece, è quello di Eleonora Daniele. La donna, diventata mamma da poco, potrebbe rappresentare, secondo i vertici Rai, una delle scelte più azzeccate per la conduzione del programma che, da oltre 30 anni, aiuta gli scomparsi e le loro famiglie ad uscire dall’incubo. Vedremo!