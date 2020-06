Jane Alexander parteciperà a Temptation Island VIP? Arriva la proposta

I telespettatori più fedeli del Grande Fratello si ricorderanno certamente di Jane Alexander, una delle concorrenti. L’attrice inglese, dopo l’esperienza all’interno del reality, è un po’ scomparsa dal piccolo schermo italiano. Nelle ultime ore pare che uno dei reality più seguiti nel Bel Paese le abbia proposto di parteciparvi.

Stiamo parlando di Temptation Island VIP. La redazione avrebbe contattato Jane Alexander per chiederle di partecipare alla prossima, si spera vicina, nuova edizione. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, le riprese sono slittate e, di conseguenza, la messa in onda del reality potrebbe tardare un po’. Cos’ha risposto la donna? Farà parte del cast? Vediamolo.

Jane Alexander, l’amore ritrovato

Dopo aver partecipato, qualche anni fa, al Grande Fratello VIP Jane Alexander ha praticamente deciso di allontanarsi dal piccolo schermo. Una scelta dovuta alla voglia di dedicarsi con maggiore attenzione alla sua vita privata dove l’amore, finalmente, sembrava aver preso la giusta piega. All’interno della casa, infatti, la donna aveva preso una sbandata per Elia Fongaro lasciando il fidanzato per lui.

Una volta fuori, però, le cose con Elia non sono andate bene e Jane Alexander ha ritrovato l’amore per il suo compagno, Gianmarco Amicarelli. Una coppia che è sopravvisuta, quindi, ad un grave momento di crisi per la quale si sarebbero potuti prevedere scenari particolarmente interessanti. Jane e il compagno, difatti, hanno ricevuto una proposta dalla redazione di Temptation Island VIP che ha chiesto loro se volessero partecipare, come coppia, alla prossima edizione.

Proposta cestinata

Sarà perché di prove in amore ne hanno superate tante, Jane Alexander e il compagno hanno deciso di non accettare la proposta. La coppia, dunque, non farà parte del cast di Temptation Island VIP. La donna ha spiegato di aver rifiutato perché quel genere di reality non l’ha mai attratta. Diverso, invece, il discorso per l’Isola dei Famosi che molto probabilmente accetterebbe e Pechino Express.

Per quanto riguarda Pechino Express, in particolare, Jane Alexander ha detto di essere molto interessata a quest’esperienza. Lo ritiene, infatti, un “viaggio bellissimo”. In quest’esperienza la accompagnerebbe il compagno ma anche il figlio, a quanto pare, non disdegnerebbe la cosa.

Nel frattempo, comunque, è chiaro che Jane Alexander e il fidanzato non approderanno in quel di Sardegna. D’altra parte il reality ha messo alla prova la resistenza di molte prove anche consolidate. Che dietro al rifiuto ci sia anche un po’ di paura che l’uno o l’altra possano cadere in tentazione?