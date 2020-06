Michele Emiliano a “Domenica In” rivela il numero di cellulare in diretta: boom di chiamate

Da Mara Venier in diretta Michele Emiliano dà il suo numero di telefono, arrivano tantissime chiamate, il presidente ha detto che finita la trasmissione rispondeva a tutti

Tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, trasmissione condotta da Mara Venier su Raiuno, questa domenica c’è anche Michele Emiliano. Intervistato dalla conduttrice, il Presidente della Puglia ha parlato di come è ripartita la sua Regione con la Fase 3. Dopo il blocco a causa del Coronavirus la Puglia dunque si prepara per la stagione estiva.

Mentre chiacchieravano e parlavano del più e del meno Emiliano ha fatto una cosa che ha lasciato tutti stupiti. Ha dato in diretta il suo numero di cellulare a Mara Venier, tanto che la conduttrice è rimasta basita. Per verificare se il numero era quello suo la Venier ha provato a chiamare Emiliano al cellulare. Purtroppo in quel momento la linea non prendeva.

La Venier ha dunque detto che le sembrava strano che desse il numero del cellulare in diretta, ma subito arriva la smentita del Presidente. Allora Mara ha composto nuovamente il numero, che il presidente ha dettato scandendo le cifre, 3358402227, ed ecco che la linea era raggiungibile. Per Emiliano è stato un susseguirsi di chiamate e lo ha detto lui stesso che lo stavano chiamando in tantissimi.

Il politico e magistrato italiano ha detto però che avrebbe risposto a tutti non appena finiva il collegamento con la trasmissione. E così il numero di cellulare del presidente della Puglia adesso lo conoscono tutti. Il gesto di Emiliano ha sorpreso moltissimo la conduttrice e la Venier infatti non riusciva a credere ai suoi occhi.

Anche se sembra una sorpresa per tanti il gesto di Emiliano, in realtà pare che il presidente faccia questa cosa da tempo. Il presidente ha detto infatti alla Venier che da dieci anni dà il suo numero di telefono in tv. Ed è proprio vero! Il presidente ha condiviso il suo numero di cellulare in diretta in diverse occasioni. Emiliano ha continuato a parlare con Mara che poi gli ha chiesto se lui cantasse.

Il politico ha confessato che la sua canzone preferita è Buonanotte fiorellino. Improvvisamente la banda musicale di Domenica In ha suonato il pezzo di Francesco De Gregori e Mara ha detto a Emiliano che sembrava Guccini che fa 80 anni.