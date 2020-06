Davide Graziano ex compagno Luciana Littizzetto “i figli in affido è stato complesso”

Luciana Littizzetto ha parlato di come è stato complesso arrivare all’adozione dei due figli Vanessa e Jordan con l’ex compagno Davide Graziano

Ospite a Domenica In, Luciana Littizzetto ha parlato di come è stato difficile arrivare all’adozione dei due figli Vanessa e Jordan. La comica ha adottati entrambi insieme all’ex compagno Davide Graziano. I ragazzi sono già grandi, Vanessa ha 25 anni e Jordan ne ha 23 e al momento stanno da lei vista la situazione di emergenza.

La Littizzetto ha rivelato di essere felice che per adesso stiano con lei e ha anche rivelato che quando ha avuto bisogno l’hanno sorretta. Infatti, qualche tempo fa Luciana ha avuto un incidente che le ha causato delle fratture e loro ci sono stati. Tuttavia, adottare i ragazzi non è stato facile. La Littizzetto ha parlato del lungo percorso che bisogna fare per diventare mamma.

Luciana Littizzetto ha adottato i figli con Graziano

La comica ha rivelato che l’istituto dell’affido è molto complesso. I suoi figli quando li ha adottati erano grandicelli, Vanessa aveva 11 anni e Jordan 9 anni. Quello che avevano passato lo sapevano già e ne erano consapevoli. Molte di quelle ferite ancora oggi non si sono chiuse e probabilmente non si chiuderanno mai. Quindi bisogna avere molta pazienza e non arrendersi, anzi bisogna andare avanti e mostrare loro di amarli senza condizioni.

Nella sua decisione di adottare un bambini ha avuto un ruolo importante Maria De Filippi, ottima amica di Luciana. E’ stata lei ad aiutarla a prendere i ragazzi e a guidarla verso l’affido. Inizialmente avrebbe dovuto guidare un bambino per un po’ e poi lasciarlo tornare nella sua famiglia naturale. Poi però le cose sono cambiate e sono andate avanti e alla fine di ragazzi ne sono giunti due.

La Littizzetto e Graziani stavano insieme da 20 anni

E’ stato inevitabile perché erano fratello e sorella e non potevano essere separati. Adottare i ragazzi per lei è stata una gioia enorme e anche se all’inizio è stato difficile ce l’ha fatta. Quando ha adottato i ragazzi era insieme Davide Graziano, il compagno che ha avuto al fianco per 20 anni.

Poi però la loro relazione è terminata ed è stata la stessa Littizzetto ad annunciarlo al settimanale “Oggi”. La comica non ha molta voglia di parlare di questo legame interrotto e non ha neanche il desiderio di rivelare i motivi della rottura.