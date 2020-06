Alessia Marcuzzi, posta una foto “ecco la verità una volta per tutte” (FOTO)

Altro che crisi fra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo, lo scatto postato su Instagram dice tutto il contrario, ma quale sarà la verità’

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono davvero in crisi? Il gossip impazza da alcune settimane e i giornali non fanno che parlare della coppia annunciando la crisi. I due pare che dopo sei anni di matrimonio siano pronti per dirsi addio. A pubblicare la notizia era stato il settimanale Chi, che ha detto come la loro storia era pronta per volgere al termine.

Da come era stato detto nell’articolo sembra addirittura che i due dormissero in letti separati. Ma è davvero così? Alessia e Paolo stanno veramente per separarsi e dire addio alla loro splendida storia d’amore? Eppure, sembra che ci sia un motivo per il quale al momento Paolo non dorme più in casa. (Continua dopo la foto)

Alessia Marcuzzi nello scatto è accanto al marito

Il motivo sarebbe dovuto a dei lavori di ristrutturazione che sta affrontando la coppia e a causa di essi Paolo non dorme in casa. A testimoniare i lavori ci sono anche alcune stories pubblicate dalla stessa Marcuzzi su Instagram. Gli scatti confermano che la coppia sta comunque passando insieme il fine settimana. A dire la sua sulla questione è anche Unomattina in Famiglia. Il conduttore Gianni Ippoliti ha mostrato una foto in cui Paolo e Alessia sono insieme felici e sorridenti.

Ippoliti con ironia ha detto che il marito di Alessia Marcuzzi nello scatto era sdraiato e che il cane stava a guardare la crisi. Insomma, dalle foto è chiaro che la coppia non è in crisi e che è insieme alla famiglia tutta riunita. Alessia nel frattempo intrattiene i fan e dice loro che il marito vive la casa come accade da diversi anni. Cosa ha voluto dire? Semplicemente che Paolo era sdraiato sul divano e accanto c’era proprio lei Alessia.

La Marcuzzi pare non sia in crisi con il marito

La Marcuzzi nella foto gioca col suo barboncino Brownie e Paolo divertito li osserva con sguardo amorevole. E allora? Non c’è nessuna crisi e chi ha detto che a farli separare è stato un litigio deve fare marcia indietro.

Probabilmente qualche sospetto di crisi è nato dopo che Alessia Marcuzzi ha incontrato l’ex Francesco Facchinetti. Costui era da tempo che non vedeva la figlia Mia ed era felice di aver rivisto anche Alessia.