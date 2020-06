Giovanni Longobardi di U&D ha 2 ex famose, chi sono?

Giovanni Longobardi è stato, indubbiamente, uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne di questa stagione. Lo è stato, soprattutto, da quando ha iniziato la frequentazione con Veronica Ursida. L’ex calciatore ha deciso, pochi giorni fa, di abbandonare definitivamente la trasmissione e la bella bionda romana ha deciso di seguirlo per proseguire la conoscenza al di fuori delle telecamere.

La vita privata di Giovanni Longobardi ha, però, alcuni nomi già noti nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di due donne molto note con le quali, in una recentissima intervista, ha dichiarato di aver intrattenuto relazioni molto serie. Due volti noti per i telespettatori di Mediaset, di chi stiamo parlando?

Giovanni Longobardi, relazioni VIP

Intervistato da Radiochat.it, Giovanni Longobardi ha parlato della sua vita privata e ha cercato di spiegare la sua enorme difficoltà a lasciarsi andare davanti alle telecamere. Per quanto concerne, le relazioni passate, l’uomo ha svelato per la prima volta di avere avuto due relazioni importanti con due donne note al pubblico televisivo. La prima è Carolina Marconi, una delle protagoniste del Grande Fratello 2004.

La seconda relazione VIP è stata quella con Laura Cremaschi, l’attuale Bonas di Avanti un Altro. Due donne molto differenti tra loro ma entrambe bellissime di cui Giovanni Longobardi ha detto di aver mantenuto un bellissimo ricordo. Nulla sembrano avere a che fare queste due donne con le enormi delusioni che hanno cambiato la vita dell’uomo facendolo diventare così restìo a fidarsi di nuovo di una donna.

Il rapporto con Veronica fuori dalla trasmissione

Il rapporto con Veronica Ursida è qualcosa a cui Giovanni Longobardi sembra tenere molto. Non è un caso se, nonostante tutte le critiche ricevute, l’uomo ha comunque deciso di portare avanti la conoscenza al di fuori del programma. “Sono quasi cinque anni che non mi lego a una donna a causa delle mie paure” ha affermato Giovanni che, comunque, vuole proseguire a frequentare Veronica.

“Il nostro rapporto è in piedi” ha confermato. Poi prosegue “Ci stiamo sentendo regolarmente ma ho paura di far legare una persona a me per poi magari lasciarla dopo due mesi rischiando di farla soffrire”. Un cuore molto confuso quello di Giovanni Longobardi che, al termine, confessa chiaramente “La verità è che devo ancora capire cosa voglio”. La speranza dei fans della coppia è che i due riescano a stare finalmente insieme e che Giovanni vinca tutte le sue paure e le sue incertezze.