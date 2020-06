Carmen Di Pietro condivide una foto da giovanissima, ecco com’era (Foto)

Carmen Di Pietro è tornata a far parlare di sé. Lo ha fatto pubblicando sui social una fotografia che la ritrae tanti anni fa quando, giovanissima, si trovava insieme ad uno dei suoi più cari amici. A spiegarlo è lei stessa sul suo profilo svelando, anche se è ben chiaro, che l’amico in questione è proprio Cristiano Malgioglio.

Qual è stata, comunque, la reazione dei fans di Carmen Di Pietro a questa foto ripescata nel passato? La donna, difatti, è solita pubblicare scatti della sua vita quotidiana ma questa è una delle poche volte in cui, invece, si è concentrata su un’immagine del passato. Com’era la bella Carmen anni e anni or sono? Vediamolo.

Carmen Di Pietro, in posa con un amico

Carmen Di Pietro ha dichiarato, nelle ultime ore, di aver ripescato una vecchia foto da un cassetto e di volerla condividere con i propri fans. “Amici, ho ritrovato questa foto di tanto tempo fa” scrive la donna nella didascalia del post. Poi prosegue riferendosi alla persona fotografata insieme a lei “È un amico speciale, gli voglio bene. Indovinate chi è?”. In effetti, guardando la foto, si comprende molto bene che si tratta proprio di Cristiano Malgioglio.

E che dire, invece, del volto di Carmen Di Pietro? I fans si sono dimostrati sin da subito molto stupiti dal momento che la donna non ha perso minimamente il fascino che già la contraddistingueva da giovanissima. Sembra, anzi, che il tempo non sia passato, fermandosi a quello scatto di tanti anni fa. Un bellissimo risultato che mostra come la Di Pietro, nel corso del tempo, si sia presa molto cura di sé stessa.

La reazione dei fans

Una volta pubblicata la foto, Carmen Di Pietro ha ricevuto praticamente da subito il riscontro da parte dei suoi fans. Tutti si sono cimentati nello scoprire chi è l’uomo accanto a lei nella foto. Dal momento che, però, nessuno è troppo cambiato non è stato difficile indovinare. Si è trattato, comunque, di un modo apprezzatissimo per coinvolgere tutti i followers.

Per il resto, la bella Carmen Di Pietro ha ricevuto tantissimi like e una marea di commenti. Il tono di tutti questi è positivo ed esprime ammirazione nei confronti di una donna che non ha mancato, negli anni, di far parlare di sé. Attualmente non è chiaro quando la Di Pietro tornerà in televisione. Nel frattempo, però, i social rimangono un’alternativa più che valida.