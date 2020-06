Maria Grazia Cucinotta troppo magra, alcuni fans sono preoccupati (Foto)

Sono passati diversi anni dal momento in cui una giovanissima Maria Grazia Cucinotta. Era il 1987 quando, a 19 anni, partecipava a Miss Italia dove Renzo Arbore l’ha notata e ha dato, così, il via alla sua carriera. Tantissimi i nomi noti con cui ha lavorato sia in televisione che al cinema nonché nei più prestigiosi teatri. Una popolarità consolidata dunque!

Maria Grazia Cucinotta è solita rimanere vicina ai propri fans attraverso i social. Lo ha fatto durante il lockdown e continua a farlo ancora adesso. Alcuni fans, però, si sono detti preoccupati da alcune delle ultime foto in cui l’attrice messinese appare particolarmente dimagrita. In molti, dunque, si stanno chiedendo cosa stia succedendo nella vita della Cucinotta e se sia tutto a posto. Vediamolo!

Maria Grazia Cucinotta, vicinanza social

Sono passati ormai diversi mesi dal momento in cui Maria Grazia Cucinotta ha accusato in malore prima di uno dei suoi spettacoli teatrali. Già da quel momento in molti hanno espresso grande preoccupazione per la propria beniamina che, comunque, ha sempre tenuto moltissimo a tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. Alcuni dettagli social, però, stanno facendo riemergere le paure. Di cosa si tratta?

Maria Grazia Cucinotta è solita postare sui social diversi post con cui vuole rimanere in contatto con tutti i suoi fans. Lo fa, molte volte, con foto che la ritraggono. Si tratta, a volte, di foto del passato, come quella in ricordo dell’amico fografo Pietro Coccia, scomparso lo scorso giugno a soli 56 anni.

La preoccupazione dei fans

La preoccupazione dei fans di Maria Grazia Cucinotta, però, è emersa dopo aver visto gli ultimi scatti della loro beniamina. Foto in cui appare sempre bellissima, perfettamente truccata e pettinata ma.. un dettaglio non passa inosservata. Rispetto alle foto passate, infatti, il viso della bella messinese si sarebbe troppo affinato denotando, secondo molti fans, un eccessivo dimagrimento.

Nonostante ad un primo sguardo la bella Maria grazia sembri più magra rispetto ai mesi scorsi, non pare proprio che l’attrice stia male o stia soffrendo per qualche motivo particolare. A dimostrarlo sono le didascalie allegate ai suoi scatti. In uno, ad esempio, scrive “L’energia del sole… Buongiornooooooo”.

Insomma, a ben guardare nulla di particolarmente anomalo da segnalare! Magari la bella Maria Grazia Cucinotta ha deciso semplicemente di perdere qualche chilo. Il fatto che, però, il cambiamento non sia passato inosservato denota l’enorme attenzione dei fans. Un segnale positivo per la bella attrice messinese!