Uomini e Donne, previste puntate serali a metà giugno?

Quella che sta per concludersi è stata, senza alcun dubbio, una delle edizioni più complicate per Uomini e Donne. Anche Maria De Filippi, infatti, è stata costretta ad adeguarsi alle limitazioni dettate dall’emergenza Covid-19. Se, in un primo momento, il dating show è stato sospeso è poi tornato in versione speciale con Gemma Galgani e Giovanna Abate impegnate a conoscere i corteggiatori via chat.

Format di poco successo! Al ritorno in studio, però, il favore del pubblico è riesploso. Oggi e domani andranno in onda le ultime puntate con la scelta di Giovanna Abate e diversi colpi di scena tra Gemma e Nicola. Per i telespettatori, però, potrebbero esserci belle notizie. Uomini e Donne potrebbe tornare, tra qualche giorno, con alcune puntate speciali in prima serata. Vediamo i dettagli.

Uomini e Donne, che fine hanno fatto i tronisti

Archiviata la scelta di Giovanna Abate che andrà in onda nella puntata di lunedì 8 giugno 2020, rimane un grande punto interrogativo per i telespettatori di Uomini e Donne. Che fine hanno fatto gli altri tronisti che, fino a qualche mese fa, condividevano il trono con Giovanna? Le indiscrezioni, fino a questo momento, sono state parecchie ed hanno tutte contribuito ad innalzare la curiosità dei fans.

Stiamo parlando di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Nessuno dei 3 è tornato, dopo l’emergenza, negli studi di Uomini e Donne. Si vocifera che Dal Moro tornerà sul trono a settembre dal momento che ha deciso di non effettuare alcuna scelta. Destino diverso per Sara e Carlo. I due, infatti, avrebbero scelto (non si sa bene chi!) ma la messa in onda di queste scelte non andrà in onda né oggi né domani.

Serale e possibili protagonisti

Detto questo, è chiaro che la stagione di Uomini e Donne non può chiudersi definitivamente senza mostrare al pubblico tutte le scelte. Ecco perché proprio Carlo Pietropoli e Sara Shaimi potrebbero essere i protagonisti del serale di Uomini e Donne. Dovremmo vedere, dunque, la loro scelta e conoscere la risposta dei corteggiatori. Sarà stata una scelta in studio o in esterna? Non è dato, per il momento, saperlo.

Ecco perché, conclusa la programmazione stagionale nel pomeriggio di canale cinque, Uomini e Donne potrebbe prevedere un paio di puntate in prima serata. Una, di certo, sarà anche dedicata al post scelta di Giovanna Abate. Come saranno andate le cose fuori con colui che ha scelto per essere il suo compagno?