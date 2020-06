Barbara D’Urso perde le staffe a Live: “Non mi parli così, ti tolgo il microfono e ti saluto”

Barbara D’Urso arrabbiata a Live Non è la D’Urso

Nella penultima puntata di Live Non è la D’Urso, dopo un’ampia parte dedicata alle mascherine e alla vicenda Irene Pivetti, Carmeita si è collegata con Francisco Javier Rigau, l’imprenditore che è stato spostato con la grande Gina Lollobrigida. L’uomo ha avuto un lungo confronto con la conduttrice napoletana, ma stavolta non è finito nel migliore dei modi.

Il professionista iberico ha alzato la voce con Mauro Coruzzi che era presente in studio, a quel punto Lady Cologno ha perso le staffe col suo ospite. Rivolgendosi a lui, Barbara D’Urso ha detto: “Io tollero, ma se continui così tolgo il microfono e ti saluto. A me non parli in questo modo primo perché non sono la tua segretaria, secondo perché sono una signora. Fly down e sii educato”.

Francisco Javier Rigau contro Mauro Coruzzi

Ma per quale ragione Francisco Javier Rigau si è arrabbiato con Mauro Coruzzi (Platinette)? Quest’ultimo, in pratica, gli ha chiesto se voleva i soldi di Gina Lollobrigida come Piazzola. Quesito che non è per niente piaciuto all’imprenditore iberico al punto che, dopo la messa in onda di un servizio, l’uomo ha iniziato a gridare e dire cose poco carine nei confronti dell’opinionista.

“La domanda che mi ha fatto questo signore è stata una bugia e non glielo permetto!”, ha detto l’ex marito dell’attrice. In tutto questo la padrona di casa Barbara D’Urso non ha tollerato l’atteggiamento maleducato del suo ospite, di conseguenza ha replicato così: “Ti comporti da signore con me. Sii educato come io sono educata con te. Tu non urli nella mia trasmissione”.

Barbara D’Urso: il rimprovero in diretta

A quel punto Mauro Coruzzi, ospite nello studio 11 di Live Non è la D’Urso ha spiegato con molta calma: “Io cercavo di capire, come molti italiani, perché lei lo ha definito domestico”. Nonostante le giustificazioni di Platinette, l’ex marito di Gina Lollobrigida ha continuato a gridare e dire delle parolacce in diretta.

Francisco Javier Rigau gli ha dato addirittura del maleducato dicendo di informarsi prima di parlare. In tutto questo Barbara D’Urso era particolarmente nervosa. Nella penultima puntata quest’ultima si è arrabbiata altre volte, prima con l’avvocato di Irene Pivetti successivamente con il legale di Fabrizio Corona che rischia altri nove mesi di carcere.