“Sono gay, però con te potrei passare una notte di follia”: Romina Carrisi, la conquista inaspettata [FOTO]

Romina Power torna in Italia dopo la quarantena in Spagna

Dopo oltre due mesi si lockdown ad Ibiza, dove nel mese di marzo si era recata per fare un week-end con amici, Romina Carrisi finalmente è tornata in Italia. Stando alle Stories e post pubblicati su Instagram si trova nel suo appartamento di Roma e non ha ancora raggiunto Cellino San Marco dove si trovano entrambi i genitori.

La figlia di Al Bano e Romina Power continua a tener compagnia i suoi migliaia di follower che la seguono sul social network chiedendo loro di farle delle confidenze, anche intime. Dopo aver festeggiato il suo 33esimo compleanno, ricevendo anche una bella e particolare sorpresa, la quartogenita della storica coppia ha dato vita ad una rubrica sul suo canale personale.

La figlia di Al Bano e Romina Power apre una rubrica su Instagram

E’ palese che Romina Carrisi abbia un bel rapporto con tutti coloro che la seguono sul social network. Per questa ragione l’attrice, modella e fotografa ha deciso di aprire una rubrica su Instagram dal nome ‘Tell me secret’. In poche parole ha chiesto ai seguaci di raccontarle dei segreti.

La quartogenita di Al Bano e la Power, tra le Stories ha condiviso una breve clip nella quale sorride, scrivendo questa didascalia: “Raccontami un segreto / tell me a secret. (Le risposte verranno postate in maniera anonima)”. Nessuno si sarebbe aspettato le seguenti risposte da parte dei follower. La ragazza che da poco ha spento 33 candeline ha addirittura conquistato persone impensabili.

Le risposte dei suoi follower

Per ammazzare il tempo, Romina Carrisi ha aperto una rubrica su Instagram per farsi raccontare dei segreti da i follower. In pochissimo tempo la figlia del Maestro di Cellino San Marco è stata sommersa dalle risposte di quest’ultimi. Ad esempio qualcuno le ha scritto che ogni tanto rivede il suo ex fidanzato e finisce per fare l’amore ogni volta.

Ma anche chi ha rincarato la dose dicendo: “Ho fatto un sogno erotico con un attore più grande di me di 38 anni”. Ma quello che ha colpito maggiormente sono le seguenti risposte: “Sono gay, però con te potrei passare una notte di follia”; “Ti dico un segreto…mi piacciono gli uomini… ma quando vedo te mi fai impazzire ahahaha… sei il top!”. Ecco la foto in questione: