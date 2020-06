Il dramma di Toto Cutugno, la sorella morta a sette anni: “Stava mangiando gli gnocchi e…”

Toto Cutugno parla del suo tumore alla prostata e di Al Bano

Sabato scorso su Canale 5 è stata riproposta un’intervista fatta a Toto Cutugno e realizzata nel 2019. Il noto cantautore che in questi ultimi anni ha sbaragliato all’estero, soprattutto in Russia, aveva aperto il suo cuore facendo delle rivelazioni inaspettate e dolorose. In quell’occasione parlò anche di un problema di salute che lo colpì e che per fortuna è vivo grazie ad un suggerimento dell’amico Al Bano.

Quest’ultimo, in pratica, gli consigliò di farsi una visita specialistica nella quale poi venne a conoscenza di avere un tumore maligno alla prostata. A tu per tu con Silvia Toffanin a Verissimo, l’interprete di ‘Solo noi’ ha confessato di aver subito un gravissimo lutto familiare. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa gli è accaduto anni fa.

La morte della sorellina Anna che aveva solo sette anni

Era il 2019 quando Toto Cutugno si fece intervistare da Silvia Toffanin. A distanza di un anno quella chiacchierata è stata riproposta nelle Storie di Verissimo in onda sabato scorso. Oltre del cancro alla prostata che per fortuna è riuscito a sconfiggere, il noto cantautore è tornato a ricordare la perdita della sua piccola sorellina.

Quest’ultima aveva appena compiuto 7 anni quando è venuta a mancare. Si chiamava Anna Cutugno ed era la sorella maggiore di Salvatore, il suo nome di battesimo. La piccoletta è morta proprio davanti ai suoi occhi. Il noto artista internazionale all’epoca aveva appena cinque anni.

Morta mentre stava mangiando: tragedia nella famiglia Cutugno

Nonostante fosse molto piccolo, ancora oggi Toto Cutugno ricorda perfettamente come morì la sorella maggiore Anna. Intervistato nel salotto di Silvia Toffanin, il noto cantautore disse: “Ho visto morire la mia sorella più grane Anna sotto i miei occhi soffocata. Mentre stava mangiando gli gnocchi, uno le andò di traverso”.

Il tragico racconto del professionista ha lasciato senza parole la conduttrice di Verissimo, ma anche tutti i suoi fan e non solo. Dopo quella tragedia il padre e la madre di Salvatore Cutugno hanno avuto altri due figli: Rosanna e Roberto. Quest’ultimo, però, ha avuto una vita molto complicata a causa della meningite presa quando era solo un ragazzino. Quindi, la vita dell’interprete di L’italiano non è stata tutta rose e fiori.