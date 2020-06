“Fanatica come tua madre…”: Jasmine Carrisi senza pantaloni, lo scatto scatena gli haters

Jasmine Carrisi criticata dai cosidetti leoni da tastiera

Ancora una volta Jasmine Carrisi è finita nel mirino degli haters. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso spesso riceve pesanti insulti da parte dei cosiddetti leoni da tastiera per via del uso aspetto fisico e per la sua voglia di apparire. Nell’attesa della maturità che prenderà a breve, la giovane trascorre molto tempo nella sua tenuta, allenandosi e prendendo il sole.

Per molti , Jasmine Carrisi è una vera e propria influencer, visto il suo numero di fan che cresce a dismisura e il modo in cui riesce a interagire con loro. Nei suoi scatti c’è sempre anta ironia e a volte anche della sensualità. Una sensualità che spesso però viene cpaita male e le porta a ricevere critiche. In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, la diciassettenne, infatti, è stata sommersa di insulti per via del uso abbigliamento. (Continua dopo il post)

Jasmine Carrisi paragonata ancora alla madre Loredana Lecciso

La nuovo foto postata da Jasmine Carrisi ha scatenato di nuovo i suoi haters. La giovane nonostante la sua tenerà età riesce sempre a trovare il modo per rispondere alle critiche senza esagerare e sopratutto senza mai mancare di rispetto. Nello scatto in questione la vediamo con addosso un maglioncino rosso. Nulla di strano se per alcuni non fosse troppo corto e per di più indossato senza un pantaloncino.

Un utente in particolare, sotto il contenuto ha scritto un commento di cattivo gusto, ovvero che la ragazza è fanatica e volgare come la madre. Fortunatamente, però, non tutti la pensano allo stesso modo e in tanti le hanno fatto i complimenti invitandola a non pensare chi la insulta.

La quarantena insieme a mamma e papà Al Bano

Jasmine Carrisi rispetto a tanti altri ragazzi tra cui sua sorella Brigitta è stata molto fortunata. Durante la quarantena ha trascorro tutto il tempo accanto ai propri genitori, che ormai come si parla da settimane sono tornati insieme. Un vero e proprio ritorno di fiamma che oltre a scatenare il gossip ha reso felice i suoi figli che non aspettavano altro.

La diciassettenne è molto legata a Loredana Lecciso ma anche al suo papà. E proprio in riferimento ad Al Bano, Jasmine Carrisi sembra aver ereditato il suo stesso talento. Infatti è una bravissima cantante e anche un ottima attrice.