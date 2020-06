Irama riceve i complimenti di Laura Pausini, scoppia l’emozione (Foto)

Irama è uno degli idoli dei ragazzi di oggi. La sua musica, però, piace molto a tutti al punto che proprio lo scorso venerdì, il cantautore di Carrara ha vinto la prima edizione di Amici Speciali. Tanti i complimenti ricevuti dopo questa seconda vittoria. Uno, in particolare, però, pare aver colpito il cuore del giovane Filippo.

A congratularsi con Irama per il risultato ottenuto e, di conseguenza, per la qualità della sua musica è stata proprio Laura Pausini. La cantante emiliana, tra le più amate al mondo, ha tenuto a manifestare il suo pensiero che ha emozionato moltissimo, a quanto pare, il destinatario. Vediamo un po’ più da vicino cos’è successo.

Irama, vincitore ad Amici 17 e Amici Speciali

Irama ha stravinto nel vero senso della parola nel talent show di Maria De Filippi. Quando, infatti, partecipò nel 2018 alla diciassettesima edizione di Amici (versione standard) ha conquistato il cuore di insegnanti e pubblico al punto da vincere quell’edizione. La finale, combattuta contro la cantante siciliana Carmen. Commovente il pensiero appena saputo della vittoria che, quell’anno, era andato alla nonna appena scomparsa.

Siamo nel 2020, sono passati tre anni da quel momento e Irama, nuovamente, si aggiudica la coppa del vincitore ad Amici Speciali. Una variante speciale del talent il cui fine è prettamente benefico. Tutti i proventi (oltre 400 mila euro) sono andati direttamente alla Protezione Civile Italiana. I momenti di commozione non sono mancati primo tra tutti il monologo dello stesso Irama dedicato alla morte di George Floyd che sta infiammando diversi Paesi in tutto il mondo.

Un complimento davvero speciale

Sono in molti ad essersi congratulati con Irama per la vittoria ad Amici Speciali. Una partecipazione, la sua, per nulla scontata. Pare, infatti, che Maria De Filippi abbia dovuto insistere non poco per portare il cantante ad accettare di far parte del cast ufficiale. "Sono onorato" ha scritto il ragazzo sul suo profilo Instagram poche ore fa "di aver fatto parte di quest'iniziativa benefica". Postato anche un messaggio speciale a tutti i fans "Grazie a tutti voi del supporto e dell'amore che mi dimostrate ormai da tempo".

Uno dei complimenti che hanno fatto più emozionare Irama è stato quello ricevuto da Laura Pausini. Un “complimenti Filippo” in cui la cantante ha dimostrato tutta la sua gioia per la vittoria del ragazzo con cui, tra l’altro, ha anche duettato. La foto a corredo del post, infatti, li ritrae insieme durante un evento.