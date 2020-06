Paura ai Soliti Ignoti, Rita Dalla Chiesa mette in allarme Amadeus: “Ho tanto timore di sbagliare”

Rita Dalla Chiesa ha paura di sbagliare ai Soliti Ignoti – Il Ritorno

Nella puntata domenica dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, Rita Dalla Chiesa è stata la concorrente vip che ha giocato per beneficenza. Ricordiamo che il game show dell’access prime time di Rai Uno con Amadeus è tornato da un paio di settimane, ma con una grande novità: i protagonisti fanno parte del mondo dello spettacolo.

Coloro che riusciranno a vincere il montepremi finale lo devolveranno alla Caritas, che in questo periodo d’emergenza ha fatto tanto per le persone rimaste senza lavoro e soldi. Nell’anteprima del quiz, l’ex padrona di casa di Forum rivolgendosi al collega veronese ha detto: “Ho tanta paura di sbagliare, perché gioco per la Caritas. Se i soldi fossero personali, in caso di mancata vittoria direi: ‘Pazienza…'”.

La giornalista campana vince otto mila euro per la Caritas

Ma per fortuna Rita Dalla Chiesa è riuscita a vincere la puntata dei Soliti Ignoti – Il Ritorno in onda domenica 7 giugno 2020. La giornalista di Casoria è riuscita a conquistare otto mila euro per la Caritas indovinando il parente misterioso. Rivolgendosi alla sua ospite, Amadeus ha esclamato: “Menomale che non hai cambiato idea!”.

Mentre l’ex conduttrice di Forum e saggia di Italia Sì ha detto che la sua è stata solo una risposta istintiva. A quel punto il marito di Giovanna Civitillo che nelle ultime ore ha sbottato su Instagram, ha voluto fare questa precisazione: “Sono molto contento per la fondazione Caritas e sono contento di aver avuto come ospite Rita Dalla Chiesa”. In tutto questo l’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi si è divertita per tutta la puntata.

Rita Dalla Chiesa e il doppio impegno con Italia Sì

Un periodo molto proficuo per Rita Dalla Chiesa che è impegnata sul piccolo schermo per quasi tutta la settimana. Infatti, oltre al consueto appuntamento del sabato pomeriggio, dalla scorsa settimana è presente nella mattina di Rai Uno con Italia Sì Giorno per Giorno.

Il format di Marco Liorni andrà in onda per tutto il mese di giugno al posto di Storie Italiane di Eleonora Daniele che è in maternità per la nascita della piccola Carlotta. Oltre all’ex conduttrice di Forum, troveremo anche gli altri saggi: Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi (Platinette).