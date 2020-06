Fabrizio Corona commenta la puntata di Live non è la D’Urso e fa una dichiarazione inaspettata (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Live, non è la D’Urso si è parlato anche di Fabrizio Corona e per l’occasione è intervenuta anche sua madre in studio. Oggi è un giorno molto importante per l’ex re dei paparazzi, dato che si svolgerà un processo che decreterà il suo futuro.

Per l’occasione, quindi, Barbara D’Urso ha deciso di affrontare l’argomento portando le testimonianze di alcune persone molto vicine a lui. A seguito della messa in onda della puntata, il protagonista ha pubblicato una Instagram Stories inaspettata.

Le dichiarazioni della mamma di Corona a Live non è la D’Urso

A Live non è la D’Urso, la mamma di Fabrizio Corona ha parlato a lungo di suo figlio e dei disturbi che riguardano la sua personalità. La donna ha ammesso di aver avuto un rapporto sempre conflittuale con il giovane, a causa dei suoi comportamenti decisamente fuori dalle righe. L’ospite in studio, però, ci ha tenuto a chiarire che il problema principale di suo figlio siano dei disturbi inerenti la sfera psicologica. Entrando maggiormente nello specifico, la protagonista ha ammesso che lì’uomo soffra di personalità borderline.

Questo, dunque, lo avrebbe spinto ad assumere dei comportamenti estremamente altalenanti e poco inclini alle regole. Da quando sta seguendo un percorso psicologico, però, Fabrizio sembra stare molto meglio. Pertanto, secondo il punto di vista della madre, dovrebbe assolutamente continuare su questa strada per poter uscire definitivamente da questo problema. (Continua dopo il video)

La reazione di Fabrizio

Ad ogni modo, durante la puntata di Live non è la D’Urso, la donna ha detto di aver sempre provato ad essere una buona madre per Fabrizio Corona e di averlo sempre amato, nonostante tutto. Fino a poco tempo fa, i due avevano un rapporto pessimo, cosa che adesso sta decisamente cambiando. Tutti siamo abituati a vedere un Corona freddo ed impassibile, che difficilmente manifesta i propri sentimenti.

Ieri sera, però, l’ex paparazzo ha voluto fare uno strappo alla regola commentando in modo inaspettato quando accaduto in diretta su Canale 5. Fabrizio ha fatto una dedica inaspettata a sua madre in cui le ha detto di volerla bene ed ha aggiunto anche un cuore. Questa esternazione di affetto ha spiazzato i fan, che non si aspettavano che il loro idolo potesse mostrare un lato caratteriale così intimo ed emotivo. Ora non ci resta che attendere le prossime ore per capire anche come si evolverà il processo.