Barbara D’Urso: ecco perché ha dato del ‘lei’ e non il ‘tu’ a Silvio Berlusconi, il retroscena

Barbara D’Urso dà del ‘lei’ a Silvio Berlusconi

La penultima puntata stagionale di Live Non è la D’Urso è iniziata con un’intervista esclusiva a Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio è intervenuto in collegamento parlando della difficile situazione che sta attraversando il nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La padrona di casa Barbara D’Urso gli ha fatto molte domande, mentre sul web e i vari social network si è sollevata una nuova polemica.

Per quale ragione? Molti utenti si sono chiesti per quale ragione Lady Cologno ha dato del ‘lei’ all’ex Premier per tutto il tempo dell’intervista. Nulla di eclatante se non fosse che Carmelita di solito da del ‘tu’ ai vari politici che si recano nel suo studio e che intervengono via Skype. Un esempio lampante lo abbiamo avuto di recente quando ha parlato con Il Capo del Governo Giuseppe Conte e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E pensare che lei e Berlusconi si conoscono da parecchi decenni.

Il motivo lo svela la stessa Carmelita

Nella serata di domenica 7 giugno 2020 molti utenti si sono scaraventati su Twitter chiedendo per quale ragione Barbara D’Urso ha dato del ‘lei’ a Silvio Berlusconi. Il motivo è legato ad un patto fatto tanti anni fa tra Carmelita e l’ex Premier. A confessarlo era stata la stessa conduttrice napoletana, svelando un aneddoto davvero curioso e singolare.

I due si conoscono da oltre 40 anni e in una puntata di Pomeriggio Cinque, la professionista Mediaset ha confessato: “Berlusconi mi ha corteggiata in maniera molto galante nel 1977 e io in maniera molto educata ho declinato l’invito, quindi da allora siamo rimasti amici. Per questo motivo al di fuori dello studio ci diamo del tu, sebbene in pubblico ci diamo del lei”.

Barbara D’Urso e i prossimi impegni professionali

In poche parole tra Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso c’è una specie di accordo, di conseguenza per tutta la durata dell’intervista a Live Non è la D’Urso la donna ha dato del ‘lei’ al noto imprenditore. I due sono legati da un rapporto professionale ma anche d’amicizia. Infatti, sia lui che il figlio Pier Silvio hanno rinnovato la loro fiducia su Barbarella confermandola per la prossima stagione televisiva.

Nonostante il portale Tv Blog dava per certo un’avanzata di Alfonso Signorini accaparrandosi i programmi della collega, Carmelita condurrà Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Inoltre la donna ha asserito che presto tornerà anche la versione Nip del Grande Fratello.