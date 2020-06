Elodie Di Patrizi, il dramma dopo X Factor: “Non l’ho fatto per quattro anni…”

Elodie si confessa a Da noi…A ruota libera

Nella puntata di Da noi…A ruota libera di domenica 7 giugno 2020, Francesca Fialdini ha accolto in studio Elodie Di Patrizi. Quest’ultima ha aperto il suo cuore parlando a lungo della sua infanzia difficile, ma anche dei suoi esordi nel mondo dell musica passando alle serate in discoteca ballando su un cubo.

Oltre dieci anni fa, la cantante italo-francese ha tentato di far parte di X Factor fa purtroppo venne bocciata ai provini. La decisione determinante arrivò da Simona Ventura, che all’epoca era una dei pilastri del talent show. Le due donne dopo anni di astio si sono riappacificate solo da qualche tempo. Ma dopo quel no, la professionista romana ha vissuto uno dei momenti più bui della sua vita e per questa ragione mollò tutto andando a vivere in Puglia.

Il no secco di Simona Ventura a X Factor

Intervistata da Francesca Fialdini a Da noi…A ruota libera, la bella Elodie ha confessato: “Dopo X Factor non ho cantato per diverso tempo, almeno per quattro anni. Non cantavo neppure sotto la doccia”. Per l’ex allieva di Amici quel no ad X Factor è rappresentato una sorta di fallimento. Per questa ragione decise di seguire un ragazzo pugliese di cui si era follemente innamorata.

Nel Salento la Di Patrizi iniziò a lavorare prima come cameriera ai tavoli e successivamente come cubista nelle discoteche. “Mi sono persa, potevo riprendere la mia carriera, iniziare a fare quello che poi ho fatto dopo”, ha confidato la professionista nel programma domenicale di Rai Uno. La svolta è arrivata quando aveva 25 anni quando decise di fare il casting per il talent show di Maria De Filippi.

La rinascita ad Amici e le belle parole per Maria De Filippi

Dopo un fallimento ad X Factor dove ha ricevuto un no secco da parte di Simona Ventura, Elodia ci ha riprovato presentandosi ai provini di Amici di Maria De Filippi. Nonostante non vinse l’edizione a cui partecipò (arrivando seconda), la cantante italo-francese è riuscita a conquistare molti produttori discografici.

Da quel momento in poi la sua carriera artista ha spiccato il volo diventando una delle artiste più apprezzate e seguite in Italia. Negli ultimi anni ha partecipato ben due volte al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2019 col brano ‘Andromeda’. Intervistata da Francesca Fialdini, Elodie ha speso delle parole al miele per Queen Mary: “È una grande osservatrice, ti dà la possibilità di esprimerti come vuoi”.