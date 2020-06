Biagio D’Anelli, accuse shok contro Eva Grimaldi e Giovanni Ciacci: ‘che schifo si fanno pagare 20 euro per…’

Dopo le rivelazioni scioccanti di Biagio D’Anelli su Sirius di Uomini e donne ecco che ne arrivano altre su alcuni personaggi dello spettacolo. L’ex gieffino sembra proprio non avere peli sulla lingua e lo dimostrano le continue insinuazioni su alcuni ‘colleghi’. Questa volta ha creare polemiche dei presunti pagamenti che farebbero Vip per mandare saluti sui propri social.

Biagio D’Anelli a ruota libera su alcuni Vip

Ancora una volta le rivelazioni di Biagio D’Anelli stanno scatenando il caos sui social. L’ex gieffino poche ore fa ha dichiarato sul suo profilo social che alcuni vip, sottolineando Vip di cosa?, si farebbero pagare per dei saluti. Il giovane di San Giovanni Rotondo ha svelato che alcuni personaggi dello spettacolo come lo stilista Giovanni Ciacci, Eva Grimali e Victoria Silvested incasserebbero circa 20 euro per mandare slauti ai loro fan. Un gesto al quanto vergognoso secondo il dj che ha trovato l’appoggio di numerosi suoi seguaci.

Biagio D’Anelli non si spiega come delle persone possono chiedere soldi a gente comune per un semplice saluto. “I vip (vip di cosa poi) si fanno pagare per mandare i saluti (coglioni anche chi paga). Ma dove siamo arrivati, andate a fanc**”. Insinuazioni pesanti che non fanno di certo ‘onore’ ai personaggi sopra citati. Ora bisognerà vedere se e cosa risponderanno i diretti interessati.(Continua dopo il post)

L’ex gieffino smaschera Sirius, il corteggiatore di Gemma

Anche Sirius, alcuni giorni fa è finito nel mirino di Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, su Instagram, ha pubblicato un post con cui conferma la presenza di una fidanzata nella vita di Nicola Vivarelli. Di conseguenza, il corteggiatore di Uomini e Donne, starebbe prendendo in giro tutti, la redazione e Gemma Galgani solo per ottenere un po’ di popolarità. “Ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne” .

Poi la conferma del presunto fidanzamento di Sirius. “Nicola Sirius è felicemente fidanzato. Si è messo d’accordo con la ragazza e la mamma per attaccarsi al carrozzone della popolarità”, aggiunge ancora Biagio D’Anelli che poi conclude il post con un “mi spiace per Gemma”.

Intanto, la buoan fede del baby corteggiatore della Galgani è ancora sotto ‘processo’ e in vista della fine del programma per la pauesa estiva bisognerà aspettare settembre per vedere cosa succederà tra i due.