Pago insultato su Instagram: “Ho visto Serena flirtare con…” lui rompe il silenzio per la prima volta (FOTO)

Dopo un bel po’m di giorni di rigoroso silenzio e dopo essere stato pesantemente insultato su Instagram, Pago ha deciso di reagire. Il cantante è stato preso di mira al di sotto di uno dei suoi ultimi post pubblicati, al punto che ha sentito la necessità di parlare di tutto quello che è+ accaduto.

Se, in un primo momento, la maggior parte degli utenti era dalla sua parte, dopo al pubblicazione del libro e le varie sponsorizzazioni, il web ha cambiato idea. Secondo molti, dunque, l’artista avrebbe sfruttato tutta questa situazione solo per incrementare i suoi introiti.

Molti utenti hanno insultato Pago

Pago è stato pesantemente insultato su Instagram per essere finito anche lui nel vortice delle sponsorizzazioni. Al di sotto di una foto pubblicata per pubblicizzare un marchio di caffè, il protagonista è stato preso di mira. Molte persone lo hanno accusato di essere ipocrita e di aver sempre criticato Serena per queste cose, per poi fare di peggio. Inoltre, il fatto che abbia deciso di scrivere un libro inerente la rottura con la Enardu non sembra altro che un modo per speculare sulla vicenda.

Tra i tanti commenti negativi, poi, ne è spuntato uno in particolare che sta generando molto clamore. Una persona ha detto di aver visto la sua ex flirtare con un altro uomo. Sabato scorso, la donna è andata al poligono di tiro per fare una lezione. In molti hanno ritenuto che la protagonista stesse flirtando con l’insegnante. Per tale ragione, hanno alluso al fatto che si sia subito rifatta dopo la rottura con Pacifico. (Continua dopo il post)

La risposta del cantante su Insatgram

Dopo tutte queste accuse, Pago ha deciso di replicare su Instagram attraverso delle Stories. Nello specifico, il protagonista ha ammesso di essere stato un po’ assente in tutti questi giorni e non se ne dispiace affatto. Prendere una pausa era proprio quello di cui aveva bisogno. Ad ogni modo, adesso ha deciso di tornare e di dire qualcosa in più sulla vicenda.

Il cantante ha pubblicato la canzone Oro Nero di Giorgia e si è soffermata sulla frase che dice “La gente giudica e non sa neanche lei il perché”. Ebbene, in questo momento particolare della sua vita, pare non ci sia espressione più adatta. In seguito, poi, in radio è stata trasmessa un’altra canzone, che ha revocato in Pago dei ricordi che non è riuscito a mascherare.