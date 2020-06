Andreas Muller e Veronica Peparini, l’annuncio a sorpresa: la coppia presenta il libro, ecco titolo e argomento

La coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller ha scritto un libro. Ecco di che cosa parla, il titolo e l’annuncio sui social

Amici: Veronica Peparini e Andreas Muller hanno scritto un libro

Andreas Muller ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi un po’ di anni fa. Ebbene, capita spesso che nel programma ci siano amori che nascono e che muoiono rapidamente tra concorrenti, ma qualche volta è successo anche tra allievi e professori. È proprio il caso di Andreas.

Lui ha raggiunto il Serale ma è stato costretto a ritirarsi per infortunio. Dunque, è tornato l’anno dopo ed è arrivato alla finale alzando la coppa dorata. Subito dopo ha lavorato nella compagnia di Veronica Peparini, la sua insegnante di ballo che l’ha sempre sostenuto nel programma, e tra i due è nato l’amore.

Adesso convivono, non hanno più problemi a mostrarsi insieme anche sui social, e di tanto in tanto rispondono alle domande di chi li segue con affetto. Ovviamente gli utenti vogliono sapere tutto su com’è nata la loro storia, se si sposeranno, se avranno un bambino. Tuttavia, la coppia ha deciso di fare un annuncio importante. Non è quello che tanti si aspettavano, si tratta dell’uscita del loro libro.

Andreas e Veronica: L’amore non è un numero

L’annuncio importante della coppia era l’uscita del libro dal titolo L’amore non è un numero. Verrà pubblicato il 9 giugno e l’hanno scritto proprio loro per tutte le persone che li sostengono come coppia, ma anche per tutti quelli che non li conoscono e “ai quali non fregherà nulla di questo libro“.

Andreas e Veronica in un video sui social hanno detto che in questo modo vogliono combattere il pregiudizio e aiutare le persone che sono intrappolate in amore in schemi e regole. La coppia sembrava davvero molto felice di questo progetto. Lo acquisterete? (Continua dopo il post)

Il libro viene, inoltre, presentato nelle librerie digitali con il paragone tra il loro rapporto e la danza. Quest’ultima è descritta come movimento. Lo stesso che è successo nel loro caso, quando si sono conosciuti prima come artisti, ma che poi hanno scoperto affinità che li hanno portati a provare un sentimento. La lotta contro i pregiudizi e le loro stesse insicurezze è stata dura ma adesso sono felici, forti e, appunto, “movimento”, insieme.