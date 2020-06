Rovazzi, scioccato dalle affermazioni sul covid “Coronavirus non esiste? Impazzisco”

Fabio Rovazzi sceglie di non rispondere si gilet arancioni per rispetto nei confronti del nonno

Fabio Rovazzi durante un’intervista molto personale ha parlato di una grave perdita che lo ha colpito proprio in questo periodo. Si tratta del nonno deceduto a causa del coronavirus. Lui e la sua famiglia hanno toccato con mano la sofferenza e quello che è il dramma della pandemia. Ecco perché lo fa impazzire pensare che esiste qualcuno che osa negare l’esistenza del virus.

Lo fa arrabbiare tantissimo leggere che i Gilet arancioni nei giorni scorsi abbiano scelto di reagire scendendo in piazza a Milano creando assembramenti e andando contro la legge e le regole. Il tutto è stato fatto proprio per negare l’esistenza di un virus ritenuto mortale. Ciò che lo lascia senza parole non è tanto sapere che la gente abbia partecipato, ma che le forze dell’ordine e le autorità non abbiano fatto nulla per evitare tutto questo.

Fabio Rovazzi annuncia che quest’estate non ci sarà nessun tormentone

Fabio Rovazzi ha sofferto e sta soffrendo ancora oggi, proprio per questo motivo ha deciso che questa estate non ci sarà alcun tormentone. Nessuna hit estiva andrà ad affiancare “Volare”, “Faccio quello che voglio”, “Andiamo a comandare”, “Senza pensieri”. Per lui il periodo della quarantena è stato difficile tanto quanto quello di qualsiasi persona al mondo, ma ancora di più per gli eventi drammatici che lo hanno coinvolto. La quarantena gli ha tolto qualsiasi stimolo, sente di essere stato svuotato, di non avere ancora avuto modo di rialzarsi dal periodo buio.

La sua musica è sempre stata frutto di relax, di stimoli, di sensazioni, di emozioni ma soprattutto di istinto. La gente in questo momento avrebbe bisogno di sensazioni positive, di allegria, di divertimento, ma lui adesso non è proprio in vena di scherzare. Anche quando dovesse decidere di provare a scrivere qualcosa, la gente si accorgerebbe che non sta bene. Nulla sarebbe come sempre.

Un rovazzi e reinventato, opinionista su Twitch

In questo periodo Fabio si è anche reinventato iniziando la nuova avventura sul suo canale Twitch dove veste i panni di opinionista sui temi di attualità. Per chi non lo conoscesse, Twitch è una piattaforma streaming di videogiochi.

A proposito di ciò dice che grazie a questa opportunità ha conosciuto tanta gente, ha fatto amicizia, ha avuto modo di scambiare pareri ed opinioni, qualcosa di molto interessante. Un modo innovativo, diverso per conoscere persone nuove, senza dover necessariamente utilizzare social come Instagram o Facebook.