Killian Nielsen abbandonato, a Live Non è la D’Urso fa un appello a sua madre “Mamma, ti voglio vedere”

Killian Nielsen, l’appello alla madre Brigitte con la quale non ha più rapporti da oltre un anno

Killian Nielsen è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Live non è la d’Urso, parlando del rapporto ormai inesistente con la madre. Barbara D’Urso ha dato spazio a tutte le famiglie che non sono in buoni rapporti, cercando di rimetterli in contatto soprattutto dopo un periodo tanto buio e triste come quello del coronavirus.

Kilian ha raccontato che lui e la mamma Brigitte non hanno più rapporti, non si parlano e non si vedono più visto che proprio lei ha deciso di mettere un punto e tagliare i ponti con il figlio. Il ragazzo è noto in Italia dopo aver partecipato all’ottava edizione dell’Isola dei famosi andata in onda nel 2019.

È proprio da allora che non ha rapporti con la mamma che a seguito del reality l’ha anche bloccato su WhatsApp. Fino ad ora ha cercato di accettare la sua decisione, ma adesso ammette di non riuscirci più. Tutto questo a seguito delle dichiarazioni della donna che ha spiegato di sentire tutti i giorni, anche più volte al giorno i suoi figli, attraverso il telefono. Niente di più falso. Così quando Barbara D’Urso gli chiede per quale motivo la madre abbia deciso di non avere più rapporti con lui, la risposta lascia senza parole.

Killian Nielsen, i problemi economici e l’alcool lo hanno allontanato dalla madre

Killian Nielsen quindi ha deciso di raccontare tutta la verità a Barbara. Ha spiegato che i rapporti con la madre sono iniziati ad andare male a causa di alcuni problemi legati all’economia ed all’alcol. Brigitte dopo avere scoperto i problemi economici del figlio ed un particolare legame all’alcol, più che altro dipendenza, ha deciso di non avere più niente a che fare con lui.

Adesso il ragazzo ci tiene a dire che ha risolto qualunque problema, di non essere più dipendente da niente e nessuno, ha soltanto bisogno della presenza della madre, perché adesso il problema reale è legato all’affetto. Non avere la mamma come punto di riferimento nella vita lo fa stare non poco male. Se è riuscito a venire a capo dalla dipendenza e dei problemi economici è stato soltanto grazie alla sua fidanzata Fabiana ed alla famiglia di lei che gli è stata accanto come fosse stata la sua vera famiglia.

Il messaggio che lancia alla mamma Brigitte commuove tutti

Così Kilian decide di lanciare un messaggio alla mamma Brigitte, cercando di intenerirla per cambiare le cose. Le dice che non vede l’ora di incontrarla. Vuole vederla, vuole risolvere tutti i problemi che ci sono stati fino ad oggi e magari scioglierli in un semplice abbraccio. Poi le ricorda che le vuole bene. Il pubblico si è sicuramente commosso, ma chissà qual è stata la reazione della mamma?