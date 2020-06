Franca Leosini, telespettatori scioccati dopo quelle parole “Storie scop***”

Franca Leosini pronuncia una frase che nessuno si aspetta ed è subito scoop

Franca Leosini ha dato il via alla nuova stagione del programma Storie maledette che va in onda su Rai 3 alle 21:20. Il programma è mancato parecchio ai telespettatori che hanno dovuto fare a meno a causa dell’emergenza sanitaria.

Le puntate che potranno andare in onda sono due, registrate prima dell’emergenza. Una è andata in onda ieri domenica 7 giugno, la seconda la prossima domenica, giorno 14. La signora è quindi ritornata a parlare delle torbide storie di cronaca e a lasciare tutti senza parole con affermazioni incredibili come quella di ieri sera.

Ieri ha avuto un confronto con il condannato di una storia di cronaca nera, Francesco Rocca, il marito di Dina Dore uccisa nel 2008 in provincia di Nuoro in Sardegna. La conduttrice afferma che ad oggi su quel delitto ci sono molti punti interrogativi, non si capisce cosa sia successo, lei sa soltanto che vuole andare a fondo e vuole cercare di capire quale sia stato lo svolgimento dei fatti. Rocca, accusato, ma che ad oggi continua a negare qualunque coinvolgimento con i fatti dice che anche la sua coscienza vorrebbe scoprire la verità.

Continua a dichiararsi innocente nonostante stia scontando la condanna ad Alghero. Al termine dell’intervista la conduttrice ha chiesto all’uomo se era davvero innamorato o si se si trattasse soltanto di una storia scop***”. La domanda ha lasciato tutti senza parole, finché sul web si è scatenato il caos.

Franca Leosini, la domanda particolare a seguito dell’ammissione della relazione extra coniugale da parte del condannato

Franca Leosini ha portato avanti due ore di intervista, dove sono stati letti gli atti processuali per cercare di ritornare indietro e portare a galla qualcosa che magari fino ad ora non è ancora stato trattato.La relazione tra Rocca e la donna non andava particolarmente bene, tanto che l’uomo aveva anche una relazione extraconiugale.

All’inizio si era cercato di far passare il delitto come frutto di un tentativo di rapina, poi però sono usciti fuori degli elementi che hanno condotto tutti a pensare si trattasse proprio del risultato di tradimenti, un unico modo trovato dall’uomo per porre fine ad una relazione che sembrava essere malata ma allo stesso tempo interminabile. Rocca ha cercato di dare quante più spiegazioni possibili, anche se spesso veniva interrotto dalla Leosini con un insieme di parole non troppo ricercate ed educate. Il tutto ha addirittura scatenato il web soprattutto dopo la domanda fuori luogo e parecchio volgare posta all’uomo.

Nicola Savino interviene sul web e i fan rispondono che..

Nicola Savino ha citato il passaggio incriminato su Instagram chiedendosi se avesse sentito bene. Proprio al suo post risponde una fan che afferma che a quanto pare a Franca Leosini è permesso tutto soltanto perché è una giornalista. Ne parla anche Davide Maggio, che afferma che probabilmente questo è l’ennesimo tentativo per farsi notare, per far parlare di sé.

Tutto frutto dello show, ma non sempre si può fare spettacolo e televisione, soprattutto non quando il tema è tanto delicato come questo. Troppa volgarità, troppe espressioni fuori luogo in prima serata, oltretutto per argomenti che non richiedono altro che delicatezza.