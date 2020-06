Kannada Chiranjeevi Sarja, il famoso attore muore a soli 39 anni

Kannada Chiranjeevi Sarja Amore mentre la moglie è in attesa del primo figlio

Kannada Chiranjeevi Sarja il famoso attore è deceduto in ospedale domenica pomeriggio dopo un malore accusato il giorno prima, aveva soltanto 39 anni. Qualcuno ha riferito avesse avuto delle convulsioni il sabato sera. Dopo aver consultato il medico aveva preso dei farmaci per poi avere dolori al petto, problemi respiratori ed andare in ospedale in emergenza.

All’arrivo dell’ambulanza, l’attore era vivo, erano le 14.88. Quando però sono arrivati in ospedale era già morto, quindi il dottor G. Govindaiah Yateesh, primario dell’Apollo Speciality Hospital di Jayanagar non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Tutto è avvenuto in modo davvero tanto rapido, da non capirci praticamente nulla, queste sono state le dichiarazioni di chi era presente. La notizia che sconvolge in maniera incredibile è sapere che la moglie è in attesa del loro primo figlio. Un bambino che non conoscerà mai il padre, tanto amato da tutti sia in campo lavorativo che familiare.

Kannada Chiranjeevi Sarja aperta un’indagine dagli inquirenti per scoprire le reali cause del decesso

Kannada Chiranjeevi Sarja secondo i primi controlli effettuati dai medici, è deceduto a seguito di un arresto cardiaco. Gli inquirenti però hanno voluto aprire un’indagine per essere certi delle cause del suo decesso, data la giovanissima età.

È stato anche fatto il tampone per esser certi non si trattasse dell’ennesima vittima del coronavirus al quale in realtà in molti hanno pensato a causa dei problemi respiratori che sono stati il problema principale dell’uomo.

L’attore lascia un vuoto nel mondo del cinema

Così l’uomo ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, era il nipote di Kannada, di Arjun Sarja e non soltanto. A soffrire è anche il mondo della cinematografia, che ha avuto la fortuna di vederlo protagonista in diversi film divenuti opere d’arte in pochissimi anni. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2009 con il film Kayada Vayuputra più altri 22 film usciti in seguito. Un paio di film sono state le sue ultime produzioni, ancora adesso in fase di produzione.

Nel 2018 ha sposato Meghana Raj. Fonti a lei vicine rivelano che la donna sta attraversando un periodo davvero difficile, si tratta dei due giorni più difficili della sua vita. La morte del marito ha lasciato una sofferenza indescrivibile. A ricordare l’attore è anche il primo ministro del Karnataka, BS Yediyurappa, che ha fatto le sue più sentite condoglianze alla famiglia per una morte prematura.