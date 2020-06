Uomini e Donne: Tina Cipollari espone i suoi dubbi su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

L’opinionista di Uomini e Donne ha commentato il rapporto della coppia nata nel programma esponendo i suoi dubbi

Uomini e Donne: Ida e Riccardo stanno ancora insieme?

Il percorso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha visto alti e bassi nel corso di questi anni a Uomini e Donne. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso molto a cuore la loro storia d’amore sostenendo Ida soprattutto.

Infatti, Ida e Riccardo dopo qualche mese di frequentazione hanno deciso di uscire dal programma come coppia. Hanno partecipato subito a Temptation Island e, dopo tante lacrime versate da lei, lui le ha promesso una vita insieme a lei e a Samuele, suo figlio. Tuttavia, dopo qualche mese si sono lasciati per poi tornare single entrambi a Uomini e Donne. Lui ha frequentato altre donne, mentre lei soffriva ancora per il sentimento che nutriva nei suoi confronti.

Proprio quando anche lei stava cercando di voltare pagina, Riccardo le ha confessato di amarla ancora e di volerla sposare. Alla fine, dopo mesi di dubbi e scontri, sono tornati insieme e hanno vissuto anche il periodo di lockdown insieme a Brescia. Adesso, dalle storie Instagram di Ida, pare che ci sia qualcosa che non va tra i due ma per il momento tutto tace. Tranne Tina Cipollari. L’opinionista ha voluto dire la sua opinione a riguardo.

Tina Cipollari: ‘Lei mi piace, ma lui…

In studio in generale c’è sempre stata molta comprensione e sostegno per Ida, un po’ meno per Riccardo. Infatti, alle pagine di Vero Tina Cipollari ha ribadito la sua posizione. Ida Platano le è sempre piaciuta, mentre Riccardo Guarnieri non l’ha mai convinta del tutto. Infatti, più volte l’opinionista ha incoraggiato Ida a lasciarlo. Tuttavia, ha augurato loro ogni bene.

L’opinione sui Damellis e su Gemma Galgani

Se Tina nutre dei dubbi sulla relazione tra i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, lo stesso non è nei confronti dei Damellis. Lo sapete, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme e l’opinionista ha definito il loro amore “puro”. Secondo lei sbagliare è umano, ma se c’è un sentimento vero alla fine si supera tutto.

Dure le parole riservate a Gemma Galgani, invece. La dama, che sta continuando la frequentazione con Nicola Vivarelli, di appena 26 anni, non riesce proprio a far cambiare idea a Tina. Quest’ultima su di lei ha detto: “Io rappresento tutto quello che lei vorrebbe essere e non è stata“.