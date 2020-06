Oroscopo 9 giugno 2020: Ariete apritevi a nuovi orizzonti, Vergine nervosi

L’Oroscopo del 9 giugno denota una giornata molto produttiva per gli Ariete e i Gemelli. Vergine e Sagittario stanno attraversando qualche piccolo problema in amore, mentre i Toro devono stare attenti alla sfera economica.

Previsioni 9 giugno da Ariete a Vergine

Ariete. Importanti sviluppi per quanto riguarda il lavoro. Tenete gli occhi aperti perché sul vostro cammino potrebbero presentarsi delle interessanti novità. Allontanate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa stare male, anche una relazione che vi portate dietro a fatica da anni. Aprite i vostri orizzonti alle novità e alle nuove conoscenze.

Toro. Il vostro tallone di Achille riguarda la sfera economica. Oggi potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto e spesa di troppo. Non siate spendaccioni e abbiate una mentalità un po’ più lungimirante. In amore potrebbero esserci alcuni momenti di tensione con il partner. Cercate di evitare le provocazioni e le discussioni inutili.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 giugno preannuncia una giornata molto energica e produttiva. Ad ogni modo, mancherà costanza. Molto spesso iniziate dei progetti ma non riuscite a portarli a termine. C’è il rischio di essere sopraffatti dalle emozioni. Se vi sentite tristi o preoccupati per qualcosa non tenetevi tutto dentro, ma parlatene con una persona cara.

Cancro. Le cose vanno verso un graduale miglioramento, sia dal punto di vista personale sia lavorativo. Per questo secondo aspetto, però, dovete essere pazienti e attendere almeno la fine del mese. In ambito amoroso, invece, c’è una Luna molto favorevole che vi aiuterà anche nelle nuove conoscenze. Approfittate di questa situazione finché possibile.

Leone. Il Leone che è in voi oggi potrebbe venire fuori. Se qualcuno avrà la malsana idea di stuzzicarvi, cascherà proprio male. Siete particolarmente irascibili e intolleranti, pertanto, chi vi circonda farebbe bene ad ignorarvi. In amore continua ad esserci qualcosa da mettere a punto. Rimandare i problemi non li risolverà, anzi, contribuirà solo a renderli più pesanti.

Vergine. Non state attraversando esattamente il periodo più felice della vostra vita, specie dal punto di vista sentimentale. Una relazione a distanza potrebbe rivelarsi più problematica di quanto immaginavate. Pertanto, sarà necessario prendere delle decisioni e farlo anche con una discreta fretta. Lasciatevi consigliare dalle persone che vi vogliono bene.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Chi di voi ha attraversato una crisi dal punto di vista amoroso adesso potrà assistere a dei miglioramenti. La situazione andrà gradualmente migliorando, ma bisogna essere cauti e pazienti. A lavoro potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto, ma non temete. I riconoscimenti arriveranno prima di quanto possiate immaginare.

Scorpione. La parola d’ordine è pazienza. Le cose procedono, ma con grande lentezza e questo vi potrebbe generare un po’ di nervosismo. Chi ha dei progetti importanti da realizzare non vede l’ora di portarli al termine. Cause esterne, però, impediranno che il tutto si sviluppi con rapidità. Siate pazienti e chiarite le questioni in sospeso in il partner.

Sagittario. Giornata tendenzialmente buona ma dovete fare attenzione ad un po’ di nervosismo, specie sul lavoro. I troppi impegni o le troppe decisioni da prendere vi stanno mettendo a dura prova. Evitate le discussioni con il partner. Se siete single, invece, cimentatevi in nuove conoscenze. In questo periodo potrebbero nascere situazioni molto interessanti.

Capricorno. Oggi potrebbe essere una giornata un po’ altalenante dal punto di vista emotivo. L’Oroscopo del 9 giugno vi invita ad essere meno critici nei confronti degli altri e di chi non ha la vostra stessa opinione. Ad ogni modo, siete persone molto affidabili e, particolarmente nella giornata odierna, darete dimostrazione della vostra perseveranza e presenza nella vita di chi amate.

Acquario. Forza, tenacia e grinta, questi sono gli aggettivi che vi accompagneranno in questa giornata. Oggi sarete caratterizzati da una forte stabilità e lucidità mentale che vi porterà a risolvere anche le problematiche più contorte. Prendete sempre le decisioni con la vostra testa e non accusate mai gli altri di aver scelto al posto vostro.

Pesci. Marte nel segno vi aiuterà ad acquistare un bel po’ di autostima. Molti di voi hanno attraversato settimane parecchio turbolente, durante le quali c’è stato il rischio di essere vulnerabili. D’ora in avanti, però, sarete predominati da una forza spirituale che vi conferirà tanto carisma. Se siete single, approfittate di questa situazione per fare nuove conoscenze.