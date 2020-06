Barbara D’Urso svela quando tornerà con i suoi programmi: tutti confermati per l’autunno

Dopo le voci di un cambio al timone di alcuni programmi di Barbara D’Urso, la conduttrice ha confermato il suo ritorno a settembre

Barbara D’Urso o Alfonso Signorini?

Giorni fa Davide Maggio ha diffuso la notizia, attraverso il suo sito d’informazione, che Alfonso Signorini in autunno avrebbe condotto ben tre programmi televisivi, rubandone due a Barbara D’Urso. Al giornalista si sono poi aggiunti altri siti che riportavano voci secondo le quali Mediaset voleva ridimensionare la conduttrice, evidentemente troppo presente in tv e alla guida di troppi programmi.

Secondo Maggio, dunque, Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello Vip, il Grande Fratello e un talk show la domenica pomeriggio. Tuttavia, a seguito di questa diffusione di indiscrezioni, lo stesso Alfonso ha smentito categoricamente. Non solo, ma anche Barbara D’Urso ha confermato il suo ritorno in tutti i programmi che la vedono protagonista.

Barbara conferma: tornerà al timone di tutti i suoi programmi

In un’intervista a Il Corriere della Sera Barbara D’Urso ha risposto in merito agli impegni futuri in televisione. Dopo la pausa estiva, la conduttrice ha confermato che tornerà con tutti i suoi programmi. Infatti, ha detto che da palinsesto è previsto da tempo il ritorno di Pomeriggio Cinque il 7 settembre, di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso il 13.

Inoltre, ha anche confermato che condurrà il Grande Fratello nella sua versione, a metà tra il nip e il vip, anche se non si sa ancora quando. Infine, ha espresso la sua personale soddisfazione per gli ascolti di Live, che si è spostato verso l’informazione in questo periodo difficile e che le persone hanno continuato a seguire con costanza.

I dubbi

Nonostante le smentite e le conferme dei due conduttori, la vicenda è comunque molto strana. Infatti, Davide Maggio è noto per la sua impeccabile affidabilità. Inoltre, anche 361 Magazine è molto vicino ad Alfonso Signorini. Come mai hanno diffuso notizie false? Il giornalista continua a difendere quello che ha scritto, ma Alfonso Signorini e Barbara D’Urso hanno fatto fronte comune nel confermare i loro impegni lavorativi.

Nel frattempo sui social e in generale si continua a parlare di questo. Alcuni credono fermamente a Davide Maggio perché non ha mai dato notizie non vere, altri preferirebbero vedere volti nuovi, non Barbara D’Urso al timone di 4 programmi, ad esempio. Ma non rimane altro da fare che aspettare la nuova stagione televisiva per saperne di più.