Pago ospite in radio non nomina Serena: ‘Le ferite si stanno rimarginando, ricomincio’

Pago ha rilasciato un’intervista in radio in cui ha scelto di non nominare più la sua ex fidanzata, ma ha comunque parlato di quello che è successo

Pago e Serena: addio definitivo

Li avevamo conosciuti come coppia a Temptation Island Vip l’anno scorso. Serena Enardu e Pago, dopo sette anni d’amore, avevano deciso di mettersi alla prova nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Lei ha iniziato un flirt con Alessandro Graziani, ma poi se n’è pentita e ha deciso di provare a tornare con Pago.

La loro storia, quindi, è continuata in televisione sotto gli occhi di tutti al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nonostante il pubblico abbia votato diverse volte contro Serena, la produzione l’ha fatta diventare una concorrente e questo ha dato modo alla coppia di vivere qualche settimana insieme. Hanno deciso di ricominciare contro tutto e tutti ma le cose non sono andate bene.

Infatti, dopo il periodo di lockdown in cui hanno convissuto, Serena ha annunciato sui social l’addio definitivo. Pago ha rivelato la sua verità in un libro dal titolo Vagabondo per amore in cui ha raccontato di aver scoperto le bugie di Serena sulla storia con Alessandro. Lei gli aveva detto di averlo visto una sola volta, invece il cantante ha scoperto che sono stati insieme più volte in quella che sembra una vera relazione d’amore. Serena, però, ha smentito, dicendo che c’è un motivo ben più grave per cui ha “sbattuto fuori di casa” Pago.

Pago, intervista in radio: ‘Le ferite si stanno rimarginando’

Pago è intervenuto in un’intervista radiofonica al programma Non succederà più di Giada Di Miceli su Radio Radio. Il cantante ha deciso di non nominare mai Serena Enardu, anche se ha inevitabilmente parlato di quello che è successo. Nella vita gli piace andare avanti e sbattere la testa. Rifarebbe tutto quello che ha fatto perché c’erano motivi importanti dietro le scelte fatte.

Pago non voleva pentirsi di non aver fatto qualcosa. Adesso è pronto a ricominciare, le ferite si stanno rimarginando e sta provando ad andare avanti appoggiandosi sulla musica e su suo figlio. È molto orgoglioso del singolo che sta uscendo, così come del libro, nel quale ha raccontato la sua verità.

Nonostante tutto Pago non ha smesso di credere nell’amore, perché “l’amore non si può ignorare”. Che cosa ne pensate delle sue dichiarazioni? Ricordiamo che lui stesso ha promesso di dire ancora qualcosa sulla storia con Serena, sarà vero?